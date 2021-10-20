Владимир Провалинский: «Звание – это большая ответственность»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь.
Ольга Коршун, ведущая:
Давно выступаете и профессионально поете. Вы до сих пор прокачиваете свой голос?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь.
Ольга Коршун, ведущая:
Давно выступаете и профессионально поете. Вы до сих пор прокачиваете свой голос?
Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь:
Да. Много зависти еще от режиссеров. Некоторые приглашают тебя, некоторые не приглашают. Кому-то из режиссеров ты нравишься, кому-то не нравишься. Я считаю, что если люди уже поют и выступают, у каждого режиссера своя команда, которую он подбирает. Они выступают и будут выступать. Пригласят – хорошо, не пригласят – что я буду проситься на концерт, чтобы я там спел? У меня были разные ситуации. Когда только начинал петь, мне микрофоны убирали, то есть звук убирали. Ты поешь, а тебе звук убирают. Подставы были. Вообще мог прекратиться звук, я пережил, мне интересно было, но меня победить невозможно, меня только возможно убить, но не победить. Я к примеру говорю. Я занимался и занимаюсь.
Ольга Коршун:
До сих пор занимаетесь?
Владимир Провалинский:
Да, по часу дома. Яна может сказать моя. Я распеваюсь дома, у меня все упражнения есть, работаю над собой, записываю песни, сейчас стараюсь записать песни. У меня же и новые песни есть. У меня планы были, есть и будут. Не дождутся, как я говорю.
Ольга Коршун:
У вас есть песня, которую вы мечтаете спеть, или дуэт?
Владимир Провалинский:
Лучшая песня еще впереди. Я мечтаю радовать людей, чтобы они новые песни слушали, но и старое нельзя забывать.
Ольга Коршун:
Вы много лет уже выступаете, у вас есть поклонники, есть признанные хиты, но вы до сих пор заслуженный артист, почему вы не народный? Или это не к вам вопрос? Вас вообще этот вопрос званий волнует?
Владимир Провалинский:
Я тот человек, который не претендует ни на что. Я делаю свое дело, выполняю свое дело. Считают нужным – значит… Руководству же виднее, как я понимаю. Как я могу о себе говорить, что я мечтаю быть, может, я космонавтом хочу быть.
Ольга Коршун:
Хочу вам пожелать, чтобы это недоразумение было быстрее исправлено. Я понимаю, что для вас звание не самое важное, не определяющее в творчестве, но все-таки, мне кажется, что оно должно у вас быть.
Владимир Провалинский:
Можно иметь звание и быть никем все равно. Звание – это ответственность большая. Звание – это патриотизм в душе. Главное, чтобы звание было в сердце, душевное. Будет звание – хорошо, не будет – что ты уже сделаешь. Это же жизнь.
А вы могли бы отправиться в горячую точку с концертом? Вот что на этот вопрос ответил заслуженный артист Беларуси – подробнее здесь.