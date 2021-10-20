Владимир Провалинский: «Звание – это большая ответственность»

Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь:

Да. Много зависти еще от режиссеров. Некоторые приглашают тебя, некоторые не приглашают. Кому-то из режиссеров ты нравишься, кому-то не нравишься. Я считаю, что если люди уже поют и выступают, у каждого режиссера своя команда, которую он подбирает. Они выступают и будут выступать. Пригласят – хорошо, не пригласят – что я буду проситься на концерт, чтобы я там спел? У меня были разные ситуации. Когда только начинал петь, мне микрофоны убирали, то есть звук убирали. Ты поешь, а тебе звук убирают. Подставы были. Вообще мог прекратиться звук, я пережил, мне интересно было, но меня победить невозможно, меня только возможно убить, но не победить. Я к примеру говорю. Я занимался и занимаюсь.

Ольга Коршун:

До сих пор занимаетесь?

Владимир Провалинский:

Да, по часу дома. Яна может сказать моя. Я распеваюсь дома, у меня все упражнения есть, работаю над собой, записываю песни, сейчас стараюсь записать песни. У меня же и новые песни есть. У меня планы были, есть и будут. Не дождутся, как я говорю.