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В Беларуси отмечают 102-летие со дня образования войск связи

20 октября 2021 12:24
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Новости Беларуси. Военные связисты отмечают профессиональный праздник. 20 октября 102-я годовщина со дня образования войск связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси отмечают 102-летие со дня образования войск связи-1

Белорусские военнослужащие доказали, что готовы в любое время и в любой обстановке обеспечить качественную связь. Решая задачи оперативной и боевой подготовки, специалисты ежедневно демонстрируют высокое профессиональное мастерство и полевую выучку. Сегодня в условиях интенсивного развития информационных технологий они успешно осваивают новые образцы средств и комплексов связи, гарантированно обеспечивая потребности Вооруженных Сил.  

В Беларуси отмечают 102-летие со дня образования войск связи-4

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил – начальник управления связи Генерального штаба:
Средства спутниковой связи, разработанные от линейки переносной до узловой крупной станции подвижной, позволяют сегодня совершать работу не только на спутник отечественный «Белинтерсат», но и на спутники, входящие в группировку Союзного государства. Аналогов такого изделия нет.  

В Беларуси отмечают 102-летие со дня образования войск связи-7

Неоценимый вклад военные связисты внесли в победу в Великой Отечественной войне. 303 человека были удостоены звания Героя Советского Союза, 124 стали полными кавалерами ордена Славы, десятки тысяч награждены орденами и медалями.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Олег Мищенко # Фотофакт

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