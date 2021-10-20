В Беларуси отмечают 102-летие со дня образования войск связи

Новости Беларуси. Военные связисты отмечают профессиональный праздник. 20 октября 102-я годовщина со дня образования войск связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские военнослужащие доказали, что готовы в любое время и в любой обстановке обеспечить качественную связь. Решая задачи оперативной и боевой подготовки, специалисты ежедневно демонстрируют высокое профессиональное мастерство и полевую выучку. Сегодня в условиях интенсивного развития информационных технологий они успешно осваивают новые образцы средств и комплексов связи, гарантированно обеспечивая потребности Вооруженных Сил.

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил – начальник управления связи Генерального штаба:

Средства спутниковой связи, разработанные от линейки переносной до узловой крупной станции подвижной, позволяют сегодня совершать работу не только на спутник отечественный «Белинтерсат», но и на спутники, входящие в группировку Союзного государства. Аналогов такого изделия нет.