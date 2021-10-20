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Двух экс-работников «Белтелекома» будут судить за слив личных данных деструктивным Telegram-каналам 

20 октября 2021 11:35
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Новости Беларуси. Двух экс-работников «Белтелекома» будут судить за разглашение личных данных клиентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали расследования рассказали в Следственном комитете.  

Двух экс-работников «Белтелекома» будут судить за слив личных данных деструктивным Telegram-каналам -1
Двух экс-работников «Белтелекома» будут судить за слив личных данных деструктивным Telegram-каналам -2

Установлено, что 24-летний специалист по продажам и 35-летний инженер электросвязи регулярно сливали информацию администраторам деструктивных Telegram-каналов. В Сеть попали данные правоохранителей, учителей, медиков, журналистов. Следствию известно, что мужчины сами искали возможность преступного сотрудничества. Обвинение им предъявлено по восьми статьям Уголовного кодекса, в том числе за разжигание социальной вражды, незаконные действия в отношении информации о частной жизни, пособничество насилию в отношении должностного лица.  

Двух экс-работников «Белтелекома» будут судить за слив личных данных деструктивным Telegram-каналам -4

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Они инициативно выходили на связь с администраторами этих каналов, предлагали свою помощь. Иногда получали заказ списочный. Там было 15-20 фамилий, которые запрашивал администратор деструктивного чата для того, чтобы там разместить. При этом конфиденциальные данные, личная информация использовалась та, к которой имели доступ обвиняемые. Далее они пересылали. Более того, осуществляли всю эту деятельность на возмездной основе, получая денежные средства в виде криптовалют.  

Двух экс-работников «Белтелекома» будут судить за слив личных данных деструктивным Telegram-каналам -6

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд. Обвиняемые сейчас находятся под стражей.  

# Интернет # Юлия Гончарова

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