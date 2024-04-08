Владимир Перцов: нужно достучаться до сердец наших людей через СМИ, в том числе соцсети
Александр Лукашенко принял важное кадровое решение. Заместителем главы Администрации Президента назначен Владимир Перцов, который до этого занимал пост министра информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства предупредил: роль противоборства в медийном поле только усиливается. Конечная цель врагов Беларуси – трансформировать противостояние в горячую войну. И подчеркнул, что наша сила – в правде! На новом посту Владимир Перцов продолжит отвечать за информационную политику государства.
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Владимир Перцов хорошо известен медийному сообществу Беларуси и соседней России. Он уже более 30 лет в журналистике, медиамастер и медиабосс. Многие годы он руководил Национальным представительством межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. До этого поработал медиауправленцем в родном Витебске и Гродно. А профессиональное становление проходило в том числе и в коридорах СТВ. Он руководил дирекцией вещания телеканала «РТР-Беларусь».
Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Нужно достучаться до сердец наших людей через средства массовой информации: газеты, журналы, телевидение и радио, с помощью набирающих популярность социальных сетей, всевозможных платформ, которые захватили молодое поколение. 99 с небольшим процентов молодежи пользуется интернетом каждый день и более 70 % – пенсионеры. Об этом тоже нельзя забывать. Все остальные каналы взаимодействия с людьми нужно использовать, в том числе и кино, которое с давних времен является важнейшим из искусств, которое в художественной форме может пропагандировать и достижения, правду, показывать человеку труда, показывать все, что необходимо. Даже в условиях, когда кино становится все более дорогим, применяют технологии дополненной и виртуальной реальностей, все это нужно делать.
Медийный инструментарий – это лишь канал донесения правды и средство коммуникаций, а будучи замглавой политического штаба Президента Владимир Перцов будет отвечать за формирование всей мировоззренческой модели белорусского государства.
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