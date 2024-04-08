Владимир Перцов: нужно достучаться до сердец наших людей через СМИ, в том числе соцсети

Александр Лукашенко принял важное кадровое решение. Заместителем главы Администрации Президента назначен Владимир Перцов, который до этого занимал пост министра информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства предупредил: роль противоборства в медийном поле только усиливается. Конечная цель врагов Беларуси – трансформировать противостояние в горячую войну. И подчеркнул, что наша сила – в правде! На новом посту Владимир Перцов продолжит отвечать за информационную политику государства.