Призыв и военные сборы. День военных комиссариатов отмечается в Беларуси. Какие ещё задачи они решают?

В свете тотальной милитаризации наших западных соседей Беларусь активно укрепляет собственные рубежи. Во многом этому способствуют высококвалифицированные кадры. В их числе и сотрудники военных комиссариатов, которые сегодня, 8 апреля, отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот уже 106 лет они являются связующим звеном между воинскими частями, исполнительными и распорядительными органами власти и населением. Их основные задачи – войсковая мобилизация, а в мирное время – призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве и военные сборы. Большая работа проводится и по организации территориальной обороны. Пристальное внимание здесь уделяют и патриотическому воспитанию молодежи.

Олег Черненко, заместитель военного комиссара Минской области:

Немаловажным в деятельности военных комиссариатов является их деятельность по ее идеологической составляющей. В частности, в военных комиссариатах не забывают и про ветеранов как Великой Отечественной войны, так и участников боевых действий на территории других государств, а также ветеранов Вооруженных Сил и военнослужащих, уволенных в запас Вооруженных Сил. Также военные комиссариаты очень плотно взаимодействуют с общественными организациями, такими как Белорусский союз офицеров, Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане.