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Призыв и военные сборы. День военных комиссариатов отмечается в Беларуси. Какие ещё задачи они решают?

08 апреля 2024 17:04
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В свете тотальной милитаризации наших западных соседей Беларусь активно укрепляет собственные рубежи. Во многом этому способствуют высококвалифицированные кадры. В их числе и сотрудники военных комиссариатов, которые сегодня, 8 апреля, отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Призыв и военные сборы. День военных комиссариатов отмечается в Беларуси. Какие ещё задачи они решают?-1

Вот уже 106 лет они являются связующим звеном между воинскими частями, исполнительными и распорядительными органами власти и населением. Их основные задачи – войсковая мобилизация, а в мирное время – призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве и военные сборы. Большая работа проводится и по организации территориальной обороны. Пристальное внимание здесь уделяют и патриотическому воспитанию молодежи.

Призыв и военные сборы. День военных комиссариатов отмечается в Беларуси. Какие ещё задачи они решают?-4

Олег Черненко, заместитель военного комиссара Минской области:
Немаловажным в деятельности военных комиссариатов является их деятельность по ее идеологической составляющей. В частности, в военных комиссариатах не забывают и про ветеранов как Великой Отечественной войны, так и участников боевых действий на территории других государств, а также ветеранов Вооруженных Сил и военнослужащих, уволенных в запас Вооруженных Сил. Также военные комиссариаты очень плотно взаимодействуют с общественными организациями, такими как Белорусский союз офицеров, Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане.

Призыв и военные сборы. День военных комиссариатов отмечается в Беларуси. Какие ещё задачи они решают?-7

В настоящее время в составе белорусской армии функционируют 99 военных комиссариатов. Они являются местными органами военного управления, которые обеспечивают выполнение законодательства в области обороны и безопасности государства.

# Армия Беларуси # общество

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