Перцов: мы должны активно применять те методы, которым научились за последние 3-4 года

Важное кадровое решение принял Александр Лукашенко. Заместителем главы Администрации Президента назначен Владимир Перцов, который до этого был министром информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская информационная модель соответствует духу правды. Глава государства привел яркий пример с миграционным кризисом на границе Беларуси и еврозоны. Что касается внутренней медийной повестки, то Президент поставил конкретные задачи по организации работы в части пропаганды и контрпропаганды.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Они прощупывают и ищут новые каналы воздействия на наших людей. Воздействия прежде всего с помощью всевозможных цифровых и синтетических технологий и центров информационно-психологических операций. И тех, кого мы называем «медиаподобными» (блогеров и так далее) через социальные сети, чтобы достучаться до сердец, оболванить и вызвать определенные негативные эмоции. Для этого мы должны активно применять те методы, которым научились за последние 3-4 года. Методы эффективной контрпропаганды тому вранью, которое в отношении нашей страны, исторической правды, в отношении нашего Президента льется из-за рубежа. И эффективно доносить все то хорошее, что делается в нашей стране. Пропагандировать наши культурные и исторические ценности.