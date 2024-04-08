Восстановили объёмы и нашли новые рынки – в какие страны поставляют белорусские пиломатериалы?

На предприятиях «Беллесбумпрома» планируется очередной инвестиционный цикл. Это позволит диверсифицировать товарные группы и улучшить экспорт. Такую задачу перед новым председателем концерна поставил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме этого, несмотря на санкции, важно остаться на рынке Европы. Пока же деревообрабатывающие предприятия Беларуси активно осваивают другие рынки. Куда поставляются белорусская фанера, плиты МДФ и пиломатериалы, расскажет Алена Жиборт.

Деревообрабатывающее предприятие в Мостах, находясь всего в десятках километров от границы с Евросоюзом, конечно, было ориентировано на Европу. Санкционные ограничения все изменили: практически вся выпускаемая продукция оказалась под запретом. Выходом из ситуации стал поиск новых рынков сбыта. Лукашенко: «Для бизнеса нет друзей и врагов. Есть интересы». Подробнее.

Сергей Ососов, генеральный директор деревообрабатывающего предприятия:

Те санкции, которые были введены для нас и неожиданно создали шоковый момент, но сегодня, 2024-й год, фактически предприятие устойчиво работает. Рынки те, которые были на европейском, они все повернулись на восток, и сегодня восстановлены все объемы производства. На экспорт, как и до санкционных ограничений, идет более 90 % продукции. Только теперь белорусскую фанеру, плиты МДФ и пиломатериалы покупают другие страны.

Алена Жиборт, корреспондент:

Здесь 80 кубометров пиломатериалов. Они отгружены на железнодорожную платформу, которая уже отправляется в Азербайджан.

Азербайджан – теперь основной покупатель. Среди стран, в которые поставляется продукция из Мостов, также Узбекистан, Казахстан, Россия и не только.

Анатолий Махнач, заместитель генерального директора по производству деревообрабатывающего предприятия:

Произведенные пиломатериалы на основной линии у нас есть возможность высушить до транспортной влажности, что позволяет нам отправлять практически эти пиломатериалы в любую точку мира. То есть мы отправляем пиломатериалы автомобильным транспортом, железнодорожным транспортом, и имеем возможность комплектовать контейнеры. В частности, за прошлый год мы отправили несколько составов в количестве 40-50 контейнеров в Китай.