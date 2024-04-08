Лукашенко: «Идеологическая работа сегодня выходит на первый план»

Важное кадровое решение принял 8 апреля Александр Лукашенко. Заместителем главы Администрации Президента назначен Владимир Перцов, который до этого был министром информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Роль противоборства в медийном поле только усиливается. Конечная цель врагов Беларуси – это противостояние трансформировать в горячую войну, предупредил глава государства. И подчеркнул, что наша сила в правде!

На новом посту Владимир Перцов продолжит отвечать за информационную политику государства. Напомним, должность заместителя главы Администрации Президента по идеологической работе вакантна в связи с избранием Игоря Луцкого в Совет Республики. В территориальный орган представительной власти он избран от Брестской области, уроженцем которой является.

А вот Владимир Перцов хорошо известен медийному сообществу Беларуси и соседней России. Он уже более 30 лет в журналистике, многие годы руководил Национальным представительством Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. Работа в роли министра информации пришлась на сложный период информационно-психологических атак на Беларусь. Исходя из важности задач, глава государства поручил новому заместителю главы Администрации выстроить пирамиду информационно-идеологической работы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Идеологическая работа сегодня выходит на первый план. И принято решение о направлении вас в Администрацию Президента на должность руководителя информационной сферы вообще в стране. Назначая здесь заместителя главы Администрации по экономике (вы, наверное, отследили), я ему говорил, что нам надо как-то сконцентрироваться, выстроить пирамиду. Много специалистов хороших: министерства, ведомства, в правительстве, и вывести на заместителя Администрации Президента работу в экономике.

Точно так надо подтянуть, привести в порядок средства массовой информации все, идеологическую работу и вывести на заместителя главы Администрации Президента. Может быть, даже иметь комиссию какую-то под своим руководством везде, чтобы посоветоваться, вовремя отреагировать. Если нужны информационно-психологические операции, это мы можем сделать запросто. Но основа всего – правда.

Это очень самостоятельная работа, не надо думать, что тут кто-то (или глава администрации, или кто) будет работу вести эту. Нет, это исключительно ваша организационная работа. И глава Администрации, и все остальные, и я в том числе будем вам помогать. Но эту работу надо выстроить. Я надеюсь, что вы это сделаете.