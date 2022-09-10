Минск подписал соглашения с Мурманской областью и Севастополем и заключил меморандум с Новосибирском

Транспортное, производственное и научное сотрудничество. В Минскую городскую ратушу 10 сентября пригласили делегации городов-побратимов белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Транспортное, производственное и научное сотрудничество. В Минскую городскую ратушу 10 сентября пригласили делегации городов-побратимов белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С властями столицы они обсудили развитие и реализацию совместных проектов. Акцент на молодежной политике. Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве Минска с Мурманской областью России и правительством Севастополя. Так же был заключен меморандум о дальнейшем развитии побратимских отношений с Новосибирском.
Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:
Сегодня в Новосибирске работают в общественном транспорте минские автобусы, ходят трамваи совместного производства, совместное предприятие. У нас очень плотное сотрудничество наших ученых сибирского отделения Академии наук. Потому что президент России назвал Новосибирск научной столицей Сибири. И вот наши ученые очень успешно сотрудничают, плодотворно.
В Ратуше принимали гостей из Бреста, Могилева, Мурманска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Омска, Ростова-на-Дону, Еревана, Севастополя. Со всеми этими городами у столицы сложились давние и добрые устойчивые взаимоотношения во многих сферах.