Владимир Кухарев: «Каждый ребёнок накануне Нового года должен быть счастлив»

Ежедневно марафон добра «Наши дети» приносит положительные эмоции маленьким белорусам. Счастливые улыбки и красочное выступление – в главном цирке страны масштабно поздравили ребят с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь собрались около полутора тысяч маленьких жителей со всех районов Минска. Это дети из малообеспеченных и многодетных семей. А также школьники, добившиеся успехов в учебе. Присутствующих лично поздравил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Артисты цирка подготовили акробатические, хореографические и другие номера. Головокружительные трюки потрясли юных зрителей.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Каждый ребенок накануне Нового года должен быть счастлив. Он должен получить подарок, он должен чувствовать, что нужен, что о нем заботятся. И, конечно же, проведение таких мероприятий, которые проходят в городе – это очень важная и значимая тема. И, конечно же, видя радостные глаза детей, мы чувствуем, что действительно этот праздник удался.

В завершение праздника ребятам вручили сладкие подарки. Такое поздравление точно станет для них теплым и радостным воспоминанием.