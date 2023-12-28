Прямой эфир

Владимир Кухарев: «Каждый ребёнок накануне Нового года должен быть счастлив»

28 декабря 2023 18:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ежедневно марафон добра «Наши дети» приносит положительные эмоции маленьким белорусам. Счастливые улыбки и красочное выступление – в главном цирке страны масштабно поздравили ребят с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Кухарев: «Каждый ребёнок накануне Нового года должен быть счастлив»-1

Здесь собрались около полутора тысяч маленьких жителей со всех районов Минска. Это дети из малообеспеченных и многодетных семей. А также школьники, добившиеся успехов в учебе. Присутствующих лично поздравил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Артисты цирка подготовили акробатические, хореографические и другие номера. Головокружительные трюки потрясли юных зрителей.

В главном цирке страны масштабно поздравили маленьких белорусов с наступающими праздниками.

Владимир Кухарев: «Каждый ребёнок накануне Нового года должен быть счастлив»-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Каждый ребенок накануне Нового года должен быть счастлив. Он должен получить подарок, он должен чувствовать, что нужен, что о нем заботятся. И, конечно же, проведение таких мероприятий, которые проходят в городе это очень важная и значимая тема. И, конечно же, видя радостные глаза детей, мы чувствуем, что действительно этот праздник удался.

В завершение праздника ребятам вручили сладкие подарки. Такое поздравление точно станет для них теплым и радостным воспоминанием.

# Благотворительная акция # общество # Владимир Кухарев # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
В Минской области неравнодушные жители организовали сбор подарков для пожилых людей
28 декабря 2023 18:00

В Минской области неравнодушные жители организовали сбор подарков для пожилых людей

В Минске наградили лучших представителей общественного актива по итогам 2023-го
28 декабря 2023 18:00

В Минске наградили лучших представителей общественного актива по итогам 2023-го

«Понятия не имела, что такое деревня». История белоруски, которая посвятила жизнь работе на земле
28 декабря 2023 17:58

«Понятия не имела, что такое деревня». История белоруски, которая посвятила жизнь работе на земле