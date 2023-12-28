В главном цирке страны масштабно поздравили маленьких белорусов с наступающими праздниками

Ежедневно марафон добра «Наши дети» приносит положительные эмоции маленьким белорусам. Счастливые улыбки и красочное выступление – в главном цирке страны масштабно поздравили ребят с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь собрались около полутора тысяч маленьких жителей со всех районов Минска. Это дети из малообеспеченных и многодетных семей. А также школьники, добившиеся успехов в учебе. Присутствующих лично поздравил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Артисты цирка подготовили акробатические, хореографические и другие номера. Головокружительные трюки потрясли юных зрителей.

Мне очень нравится, все так бодро, весело. Такая новогодняя атмосфера. После этого замечательного представления я жду Нового года.

Очень понравилось выступление на трибуне цирка. Актеры очень хорошо знают движения. Я считаю, что очень важно для детей проводить такие мероприятия. Потому что детям должно быть весело.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

У нас практически во всех культурно-зрелищных организациях Минска аншлаги. Не исключение цирк – билеты проданы практически до конца детских каникул. Поэтому мы видим интерес не только к цирку, но и к остальным мероприятиям.