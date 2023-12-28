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В главном цирке страны масштабно поздравили маленьких белорусов с наступающими праздниками

28 декабря 2023 08:39
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Ежедневно марафон добра «Наши дети» приносит положительные эмоции маленьким белорусам. Счастливые улыбки и красочное выступление – в главном цирке страны масштабно поздравили ребят с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В главном цирке страны масштабно поздравили маленьких белорусов с наступающими праздниками-1

Здесь собрались около полутора тысяч маленьких жителей со всех районов Минска. Это дети из малообеспеченных и многодетных семей. А также школьники, добившиеся успехов в учебе. Присутствующих лично поздравил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Артисты цирка подготовили акробатические, хореографические и другие номера. Головокружительные трюки потрясли юных зрителей.

В главном цирке страны масштабно поздравили маленьких белорусов с наступающими праздниками-4

Мне очень нравится, все так бодро, весело. Такая новогодняя атмосфера. После этого замечательного представления я жду Нового года.

В главном цирке страны масштабно поздравили маленьких белорусов с наступающими праздниками-7

Очень понравилось выступление на трибуне цирка. Актеры очень хорошо знают движения. Я считаю, что очень важно для детей проводить такие мероприятия. Потому что детям должно быть весело.

В главном цирке страны масштабно поздравили маленьких белорусов с наступающими праздниками-10

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
У нас практически во всех культурно-зрелищных организациях Минска аншлаги. Не исключение цирк – билеты проданы практически до конца детских каникул. Поэтому мы видим интерес не только к цирку, но и к остальным мероприятиям.

В главном цирке страны масштабно поздравили маленьких белорусов с наступающими праздниками-13

В завершение праздника ребятам вручили сладкие подарки. Такое поздравление точно станет для них теплым и радостным воспоминанием.

# Новый год # общество # Артем Цуран

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