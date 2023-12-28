«Понятия не имела, что такое деревня». История белоруски, которая посвятила жизнь работе на земле

Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Надо слышать людей, в силу своей возможности стараться им помочь. Ты же одна не можешь помочь. Значит, нужно кого-то обязательно подключить к этому. Нужно сделать пару звонков, кого-то попросить, но обязательно не оставаться равнодушной к просьбам людей.