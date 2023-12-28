«Понятия не имела, что такое деревня». История белоруски, которая посвятила жизнь работе на земле
Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.
Надо слышать людей, в силу своей возможности стараться им помочь. Ты же одна не можешь помочь. Значит, нужно кого-то обязательно подключить к этому. Нужно сделать пару звонков, кого-то попросить, но обязательно не оставаться равнодушной к просьбам людей.
Инна Казусева, начальник отдела землеустройства Чаусского райисполкома:
Родилась в городе Чауссы. Понятия не имела, что такое деревня. Но никогда нельзя загадывать. Я всегда думала, что буду жить в большом городе. Я не понимала сельское хозяйство, я не знала, что это такое. Но по роду деятельности всю жизнь на работе, связанной с землей, сельским хозяйством.
Самое глобальное, что было сделано, – это наша криничка. Мы вынашивали эту идею с момента моего прихода в 2019 году. Мы очень хотели ее обустроить. Население неоднократно ко мне подходило, но нужны были очень большие денежные средства. Мы собрали большую сумму, работало много организаций по благоустройству. Криничка давно, с момента образования Каменки, славилась целебными свойствами. И зимой, и летом – люди ходят туда постоянно.
Сила белорусской суперженщины в поддержке ее семьи. На первом месте должна быть семья, родня, круг друзей. Это все, что дает тебе прилив энергии и сил. Сила белорусской женщины заключается в любви к себе, семье и, конечно же, к своей малой родине.
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