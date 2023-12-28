В Минске наградили лучших представителей общественного актива по итогам 2023-го

Лучших представителей общественного актива столицы отметили по итогам 2023 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Награды от Мингорисполкома и Минского городского Совета депутатов получили порядка 70 человек. Это представители столичных предприятий, районных администраций, активисты общественных объединений и трудовые коллективы. Каждый из награжденных внес свой вклад в развитие культурной и социальной сфер нашего города.

Яна Тяшкевич, инженер ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»: Я получаю награду, меня представляет администрация Партизанского района Минска. Считаю, что эта награда заслужена. Я активно занимаюсь научной и общественной деятельностью, а также активно вовлечена в молодежную политику. В последнее время я занимаюсь международным сотрудничеством, в основном это города России.

Петр Петровский, политолог:

Мы хорошо потрудились. Этот год был, как и последние годы, непростым, это объективно. Город Минск как сердце нашего государства является образцом, в том числе в идеологической, экспертной работе. Множество диалоговых площадок провели.

Кроме наград, для гостей подготовили концертную программу. На сцене выступили артисты белорусской эстрады.