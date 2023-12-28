В Минской области неравнодушные жители организовали сбор подарков для пожилых людей

Новогоднего чуда в эти дни хочется каждому. Поэтому в Червене неравнодушные жители организовали сбор подарков для одиноких пожилых людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Акцию «Подари тепло» в преддверии нового года организовали сотрудники краеведческого музея. Каждый желающий смог порадовать постояльцев дома престарелых. Сегодня это 33 одиноких бабушек и дедушек. Для каждого были собраны подарочные наборы, куда вошли: угощение к праздничному столу, кружки, полотенца, средства гигиены, тапочки, ночные сорочки и другие вещи.

Елена Заборонок, директор Червенского районного краеведческого музея:

В этом году, как и в прошлые годы, люди приходят и приносят очень много и вещей, и сладких подарков для стариков. Нам хотелось бы, чтобы у каждого в душе появилась частичка праздника, потому что, возможно, и не к каждому может кто-то прийти и поздравить, родных нет.