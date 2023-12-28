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В Минской области неравнодушные жители организовали сбор подарков для пожилых людей

28 декабря 2023 18:00
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Новогоднего чуда в эти дни хочется каждому. Поэтому в Червене неравнодушные жители организовали сбор подарков для одиноких пожилых людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области неравнодушные жители организовали сбор подарков для пожилых людей-1

Акцию «Подари тепло» в преддверии нового года организовали сотрудники краеведческого музея. Каждый желающий смог порадовать постояльцев дома престарелых. Сегодня это 33 одиноких бабушек и дедушек. Для каждого были собраны подарочные наборы, куда вошли: угощение к праздничному столу, кружки, полотенца, средства гигиены, тапочки, ночные сорочки и другие вещи.

В Минской области неравнодушные жители организовали сбор подарков для пожилых людей-4

Елена Заборонок, директор Червенского районного краеведческого музея:
В этом году, как и в прошлые годы, люди приходят и приносят очень много и вещей, и сладких подарков для стариков. Нам хотелось бы, чтобы у каждого в душе появилась частичка праздника, потому что, возможно, и не к каждому может кто-то прийти и поздравить, родных нет.

В Минской области неравнодушные жители организовали сбор подарков для пожилых людей-7

Акция «Подари тепло» проходит в Червенском районе уже третий год подряд. Главная миссия – окружить заботой и вниманием пожилых людей. Уже на этой неделе все подарки передадут в дом престарелых. Кроме того, здесь организуют развлекательную программу.

# Благотворительная акция # общество # Новости Минска и Минской области

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