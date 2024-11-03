Владимир Карпечкин: санкции даже имеют положительную роль для Беларуси – активизировалось наше производство

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Владимир Карпечкин. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

На поставки оборудования санкции не влияют? Либо бизнес, как вода, везде просочится?

Владимир Карпечкин, директор санатория:

Санкции, мне кажется, даже имеют какую-то положительную роль и для нашей страны, и для Российской Федерации. Активизировалось наше производство. Как они собирались порвать в клочья российскую и белорусскую экономику – порвать не получилось. Есть сегодня очень много нашего, белорусского оборудования. Новые разработки – очень интересные, эффективные. Сказать, что эти санкции как-то остановили наше развитие… В какой-то момент пауза была, но Россия рядом, там идет процесс. Александр Осенко:

Получается, переформатировались?