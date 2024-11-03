Владимир Карпечкин: санкции даже имеют положительную роль для Беларуси – активизировалось наше производство
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Владимир Карпечкин.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
На поставки оборудования санкции не влияют? Либо бизнес, как вода, везде просочится?
Владимир Карпечкин, директор санатория:
Санкции, мне кажется, даже имеют какую-то положительную роль и для нашей страны, и для Российской Федерации. Активизировалось наше производство. Как они собирались порвать в клочья российскую и белорусскую экономику – порвать не получилось.
Есть сегодня очень много нашего, белорусского оборудования. Новые разработки – очень интересные, эффективные. Сказать, что эти санкции как-то остановили наше развитие… В какой-то момент пауза была, но Россия рядом, там идет процесс.
Александр Осенко:
Получается, переформатировались?
Владимир Карпечкин:
Переформатировались. Мы ездим активно в Российскую Федерацию, санаторий «Ружанский» представлен почти на всех международных мероприятиях, форумах, которые проходят в России. Идет обмен опытом, безусловно. Мы делимся своим, у нас есть чем поделиться. Предприятие-транфсормер, предприятие, которое работает в трех больших направлениях. Это уникальная идея – совместить SPA-направление, медицинскую реабилитологию и санаторно-курортное омоложение, оздоровление. Сегодня россияне приезжают к нам, интересуются – нетрадиционный подход, как у нас.