Директор санатория «Ружанский»: благодаря Лукашенко у нас возникло направление по реабилитации

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Владимир Карпечкин. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Говорят, у вас там дорого.

Владимир Карпечкин, директор санатория:

Почему? Мы проводим сбалансированную ценовую стратегию. У «Ружанского» ценовая политика такова, что он доступен для всех. Это на самом деле так. Гибкая ценовая стратегия. Сейчас как раз наступил осенний сезон, когда в «Ружанском» самые низкие цены. И номерной фонд у нас разный, для разных категорий гостей, цены начинаются от 80 рублей. Александр Осенко:

У вас отдых и еще лечебные процедуры.

Владимир Карпечкин:

Да, особенность «Ружанского» в том, что мы, называясь санаторием, построили уникальное, не имеющее аналогов в республике, предприятие, суть которого, что не только санаторно-курортное лечение. Еще есть раздел «Медицина и реабилитация». Это направление возникло у нас на предприятии благодаря нашему Президенту в период пандемии. Когда мы видели, что система здравоохранения работает на максимальных своих возможностях, Президент озвучил очень хорошую мысль, что на начальном этапе работают медики, а восстановление должно проходить в санаториях. И мы первыми в республике подхватили эту мысль, получили лицензию Министерства здравоохранения по реабилитологии и стали заниматься реабилитацией постковидных больных, помогая им восстановить утраченное здоровье. Когда пандемия сошла, мы продолжили развивать это направление. И мы сегодня занимаемся не только заболеваниями бронхо-легочной системы. Это и опорно-двигательный аппарат, и сердечно-сосудистая система, даже онкологическим больным помогаем восстанавливаться. Плюс пищеварительная система, эндокринологические болезни. То есть «Ружанский» фактически превратился за последние пять лет в многопрофильный реабилитационный медицинский центр. И третье направление нашей работы – это направление SPA. Аквазона санатория представлена 12-ю саунами и банями. На сегодня шесть бассейнов, но мы строим еще три. Будет девять бассейнов. В республике ни один санаторий таким похвастаться не может.