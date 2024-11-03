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Чтобы проголосовать, граждане Молдовы вынуждены ехать в другие страны. Посмотрите, что творится в Минске

03 ноября 2024 07:37
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Быть хозяином на своей земле дано не каждому народу. Это подтверждает то, что происходит сейчас у посольства Молдовы в Минске. Несколько сотен граждан этой страны приехали в нашу столицу проголосовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы проголосовать, граждане Молдовы вынуждены ехать в другие страны. Посмотрите, что творится в Минске-2

3 ноября в Молдове второй тур президентских выборов. Чтобы реализовать свое законное электоральное право в Беларусь из России прибыли более 500 избирателей с молдавскими паспортами.

Чтобы проголосовать, граждане Молдовы вынуждены ехать в другие страны. Посмотрите, что творится в Минске-4

Дело в том, что от их голосов, можно сказать, отказывается правящий на родине клан. На территории России проживает почти полумиллионная молдавская диаспора. При этом участков для голосования лишь два, и только в Москве. Для сравнения: в Италии на 2,5 тысячи граждан открыли 60 участков, в Германии – 26, во Франции – 20. 

В целом получилось более 200 «западных» участков против всего двух «российских». Избиратели вынуждены ехать в соседние страны – для них это единственный способ проголосовать.

Чтобы проголосовать, граждане Молдовы вынуждены ехать в другие страны. Посмотрите, что творится в Минске-6

Почему Майя Санду ненавидит нас? Почему нас называют отборами? Мы не отборы, мы такие же люди, как она и как все. 

Почему нам дали только два пункта голосования? Почему? Мы не люди? 700 тысяч человек в России, а голоса только на 10 тысяч. Почему так? Мы что, совсем другие или не оттуда? Ну если честно, ну давайте честно тогда. Если она говорит, что это все честные выборы.

Чтобы проголосовать, граждане Молдовы вынуждены ехать в другие страны. Посмотрите, что творится в Минске-8

Хотим, чтобы страна развивалась, как раньше. Нас очень устраивало. Все вместе могли путешествовать, приехать в гости ко всем, туда-сюда, в разные города. Даже в Узбекистан. Сейчас уже все дороги закрыты.

Чтобы проголосовать, граждане Молдовы вынуждены ехать в другие страны. Посмотрите, что творится в Минске-10

Участок для голосования в минском посольстве будет работать до 9 часов вечера. Учитывая такой наплыв граждан Молдовы, белорусская сторона организовала пункты обогрева. Ведь как быстро будет продвигаться очередь, никто не знает. Люди стоят на улице. С ними работают наши волонтеры.

# Выборы

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