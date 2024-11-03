Карпечкин: 70% в нашем санатории – белорусы. А как дела с зарубежными гостями?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Владимир Карпечкин.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Если оценивать прошлый год, сколько было внутреннего туризма, сколько было экспорта?

Владимир Карпечкин, директор санатория:

До 30 % отдыхают россияне, основной наш экспортер сегодня. И 70 % – это наши белорусы.

Александр Осенко:

А дальнее зарубежье есть? Все-таки вы близко к польской границе. Приезжают поляки за дешевой медициной?