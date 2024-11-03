Карпечкин: 70% в нашем санатории – белорусы. А как дела с зарубежными гостями?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Владимир Карпечкин.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Владимир Карпечкин.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Если оценивать прошлый год, сколько было внутреннего туризма, сколько было экспорта?
Владимир Карпечкин, директор санатория:
До 30 % отдыхают россияне, основной наш экспортер сегодня. И 70 % – это наши белорусы.
Александр Осенко:
А дальнее зарубежье есть? Все-таки вы близко к польской границе. Приезжают поляки за дешевой медициной?
Владимир Карпечкин:
Это перевернутая страница на сегодня. Да, они ехали: и поляки, и прибалты, и немцы. Даже из «глубокой» Европы к нам гости приезжали. Но все обрушилось во время ковида. Они приезжают, но их на сегодня крайне мало. Поэтому 70 % наших гостей – это белорусы.