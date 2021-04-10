Владимир Караник: я очень люблю лес. При любой возможности – грибы, просто погулять. Душой отдыхаешь

Новости Беларуси. 10 апреля завершилась масштабная экологическая акция «Неделя леса». В этот раз она объединила более 40 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общими усилиями зеленый фонд страны значительно увеличился, а участники еще раз вспомнили, как важно бережно относиться к лесу. Высажено более 30 миллионов молодых саженцев: сосны, ели, березы и ольхи.

Участки леса, вырубленные в хозяйственных целях, работники лесного хозяйства восстанавливали планово. А туда, где деревья пострадали от ветровала, бурелома и короеда, пригласили всех небезразличных. Александр Вольфович: если каждый посадит хотя бы одно дерево, это уже будет ощутимый вклад в повышение нашего благосостояния Одна из самых масштабных посадок – в районе агрогородка Гожа в Гродненском районе. Два года назад здесь серьезный пожар повредил больше семисот гектаров леса.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Я очень люблю лес. При любой возможности – грибы, просто погулять. Действительно, душой отдыхаешь. И это наш бренд. Всегда Республику Беларусь называют краем лесов и озер. В Гродненской области больше 30 % занимают именно леса. И я очень рад, что выстроена такая система, которая позволяет эти леса сохранить и приумножить. В Дзержинском районе сегодня помогали сохранить лес сотрудники Министерства образования. Игорь Карпенко приехал по приглашению студентов. И на двух гектарах негорельской земли все вместе высадили 15 тысяч саженцев. Игорь Карпенко на акции «Неделя леса»: клёнами выложили слово «единство»