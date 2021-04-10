Игорь Карпенко на акции «Неделя леса»: клёнами выложили слово «единство»

Новости Беларуси. 10 апреля в Беларуси завершается масштабная экологическая акция. «Неделя леса» объединила десятки тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сохранить важнейший национальный ресурс помогают люди разных возрастов и профессий во всех регионах. Общими усилиями зеленый фонд страны значительно увеличился. Традиционно садили сосну, ель, березу и ольху. К слову, только спустя 70 лет новый лес станет товарным.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Здесь наш опытный лесхоз Белорусского государственного технологического университета. Мы сюда приехали, здесь посадили сосны и клены. Кленами выложили слово «единство», посвященное Году народного единства. И я думаю, что через несколько лет мы увидим, как эти клены растут и как вырисовываются те буквы, в которые они сложены.

Александр Вольфович: если каждый посадит хотя бы одно дерево, это уже будет ощутимый вклад в повышение нашего благосостояния

Это уже 14-я по счету республиканская акция «Неделя леса». По предварительным итогам, общими усилиями высажено более 30 миллионов саженцев, а это 5,5 тысячи гектаров нового леса.