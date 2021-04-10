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Игорь Карпенко на акции «Неделя леса»: клёнами выложили слово «единство»

10 апреля 2021 13:49
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Новости Беларуси. 10 апреля в Беларуси завершается масштабная экологическая акция. «Неделя леса» объединила десятки тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко на акции «Неделя леса»: клёнами выложили слово «единство»-1

Сохранить важнейший национальный ресурс помогают люди разных возрастов и профессий во всех регионах. Общими усилиями зеленый фонд страны значительно увеличился. Традиционно садили сосну, ель, березу и ольху. К слову, только спустя 70 лет новый лес станет товарным.

В заключительный день акции в Дзержинский район сохранить лесную культуру приехали и высокопоставленные чиновники.

Игорь Карпенко на акции «Неделя леса»: клёнами выложили слово «единство»-4

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Здесь наш опытный лесхоз Белорусского государственного технологического университета. Мы сюда приехали, здесь посадили сосны и клены. Кленами выложили слово «единство», посвященное Году народного единства. И я думаю, что через несколько лет мы увидим, как эти клены растут и как вырисовываются те буквы, в которые они сложены.

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Это уже 14-я по счету республиканская акция «Неделя леса». По предварительным итогам, общими усилиями высажено более 30 миллионов саженцев, а это 5,5 тысячи гектаров нового леса.

# Государственная лесная политика # общество # Игорь Карпенко # Александр Вольфович # Фотофакт

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