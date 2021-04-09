«Таких мероприятий должно быть побольше». За «Неделю леса» на севере Беларуси высадили 9 млн деревьев

Новости Беларуси. Профсоюзы Витебской области присоединились к акции «Неделя леса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На территории Шумилинского района они высадили около 20 тысяч дубов, елей и берез. Для профсоюзов северного региона участие в подобных экологических акциях – традиция. Нынешнюю они посвятили объявленному в нашей стране Году народного единства. Подробности в репортаже Виктора Пралича. Витебская область занимает второе место в нашей стране по лесным площадям. Около 40 % территории региона покрыто зеленым богатством. Но леса, как и денег, много не бывает.

Виктор Пралич, корреспондент:

Эти земли раньше использовались в сельскохозяйственных целях. Но из-за низкой контурности полей высоких урожаев здесь так и не получали. В прошлом году около 2000 гектаров было решено передать шумилинским лесникам.

Изучив плодородность участка, здесь решено высадить сразу несколько пород саженцев. Хорошо себя будут чувствовать на этой почве, уверяют специалисты, береза, елка и дуб. Выращивали их в местном питомнике до двух лет. Такой возраст оптимальный для высадки в самостоятельную жизнь. «Надо все же объединяться». Профсоюзы Витебской области присоединились к «Неделе леса» Андрей Красников – один из полусотни участников экологической акции. Уже вторую весну подряд он присоединяется к «Неделе леса». С коллегой решили высадить свою дубовую рощу.

Андрей Красников, главный специалист по социально-экономической работе Витебской областной организации профсоюзов:

Важно возродить природу. Это наша экология, наше здоровье, поэтому таких мероприятий должно быть побольше.

Единым делают и наш народ. 14-я по счету национальная акция «Неделя леса» приурочена к Году народного единства. А такими делами и вносится вклад каждого из нас в общее для нашей страны.

Татьяна Ерема, председатель Витебского областного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса:

В этом году, в Год народного единства, проходит как раз эта акция посадки леса. Все-таки ничто так не объединяет, не сплочает людей, как труд.