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«Таких мероприятий должно быть побольше». За «Неделю леса» на севере Беларуси высадили 9 млн деревьев

09 апреля 2021 19:46
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Новости Беларуси. Профсоюзы Витебской области присоединились к акции «Неделя леса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На территории Шумилинского района они высадили около 20 тысяч дубов, елей и берез. Для профсоюзов северного региона участие в подобных экологических акциях – традиция. Нынешнюю они посвятили объявленному в нашей стране Году народного единства.

Подробности в репортаже Виктора Пралича.

Витебская область занимает второе место в нашей стране по лесным площадям. Около 40 % территории региона покрыто зеленым богатством. Но леса, как и денег, много не бывает.

«Таких мероприятий должно быть побольше». За «Неделю леса» на севере Беларуси высадили 9 млн деревьев-1

Виктор Пралич, корреспондент:
Эти земли раньше использовались в сельскохозяйственных целях. Но из-за низкой контурности полей высоких урожаев здесь так и не получали. В прошлом году около 2000 гектаров было решено передать шумилинским лесникам.

«Таких мероприятий должно быть побольше». За «Неделю леса» на севере Беларуси высадили 9 млн деревьев-4

Изучив плодородность участка, здесь решено высадить сразу несколько пород саженцев. Хорошо себя будут чувствовать на этой почве, уверяют специалисты, береза, елка и дуб. Выращивали их в местном питомнике до двух лет. Такой возраст оптимальный для высадки в самостоятельную жизнь.

«Надо все же объединяться». Профсоюзы Витебской области присоединились к «Неделе леса»

Андрей Красников – один из полусотни участников экологической акции. Уже вторую весну подряд он присоединяется к «Неделе леса». С коллегой решили высадить свою дубовую рощу.

«Таких мероприятий должно быть побольше». За «Неделю леса» на севере Беларуси высадили 9 млн деревьев-7

Андрей Красников, главный специалист по социально-экономической работе Витебской областной организации профсоюзов:
Важно возродить природу. Это наша экология, наше здоровье, поэтому таких мероприятий должно быть побольше.

«Таких мероприятий должно быть побольше». За «Неделю леса» на севере Беларуси высадили 9 млн деревьев-10

Единым делают и наш народ. 14-я по счету национальная акция «Неделя леса» приурочена к Году народного единства. А такими делами и вносится вклад каждого из нас в общее для нашей страны.

«Таких мероприятий должно быть побольше». За «Неделю леса» на севере Беларуси высадили 9 млн деревьев-13

Татьяна Ерема, председатель Витебского областного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса:
В этом году, в Год народного единства, проходит как раз эта акция посадки леса. Все-таки ничто так не объединяет, не сплочает людей, как труд.

«Таких мероприятий должно быть побольше». За «Неделю леса» на севере Беларуси высадили 9 млн деревьев-16

10 апреля финал экологической акции подхватят все регионы Витебской области. За «Неделю леса» север страны стал зеленее на 9 миллионов деревьев.

# Государственная лесная политика # общество # Виктор Пралич # Татьяна Ерема # Андрей Красников # Фотофакт

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