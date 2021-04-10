Александр Вольфович: если каждый посадит хотя бы одно дерево, это уже будет ощутимый вклад в повышение нашего благосостояния

Новости Беларуси. 10 апреля в Беларуси завершается масштабная экологическая акция. «Неделя леса» объединила десятки тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 10 апреля в Беларуси завершается масштабная экологическая акция. «Неделя леса» объединила десятки тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сохранить важнейший национальный ресурс помогают люди разных возрастов и профессий во всех регионах. Общими усилиями зеленый фонд страны значительно увеличился. Традиционно садили сосну, ель, березу и ольху. К слову, только спустя 70 лет новый лес станет товарным.
В заключительный день к акции в Станьковском лесничестве Минского лесхоза подключились и высокопоставленные чиновники.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
В прошлом году, по-моему, по моим данным, высажено более 23 миллионов деревьев. Это здорово, это замечательно. Если каждый гражданин в нашей стране посадит весной хотя бы одно дерево, одну елочку, это уже будет ощутимый вклад в дело повышения и нашего благосостояния в том числе, и нашей экологической безопасности.
Сотрудники государственного секретариата уже не первый раз принимают участие в этой благородной миссии. Высажены ими лесные массивы и в сторону Заславля, и в сторону Логойска, и в других направлениях.
Это уже 14-я по счету республиканская акция «Неделя леса». Важно не только сохранить и приумножить лесное богатство, но и привлечь внимание к бережному отношению к природе, в первую очередь подрастающего поколения.
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