Александр Вольфович: если каждый посадит хотя бы одно дерево, это уже будет ощутимый вклад в повышение нашего благосостояния

Новости Беларуси. 10 апреля в Беларуси завершается масштабная экологическая акция. «Неделя леса» объединила десятки тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сохранить важнейший национальный ресурс помогают люди разных возрастов и профессий во всех регионах. Общими усилиями зеленый фонд страны значительно увеличился. Традиционно садили сосну, ель, березу и ольху. К слову, только спустя 70 лет новый лес станет товарным. В заключительный день к акции в Станьковском лесничестве Минского лесхоза подключились и высокопоставленные чиновники.