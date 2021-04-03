«Ничего сложного». Белорусы приняли участие в экологической акции «Неделя леса»: вот как она прошла в Пуховичском районе

Новости Беларуси. Сделать страну еще зеленее вместе. «Неделя леса» стартовала в Беларуси. Экологический марафон проходит уже в 14-й раз. Нынешнюю кампанию приурочили к Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы. В нашей стране это одно из важнейших национальных богатств. Министерство лесного хозяйства постоянно проводит работу по увеличению лесных зон.

Стартовавшая акция – одна из самых масштабных кампаний. Поддержать проект может каждый. Саженцы можно купить самим или взять у лесхозов. Корреспондент Кристина Федорович провела этот день с пользой. Звонкое пение птиц, солнце и посадка деревьев – день чудесный, к тому же еще и полезный. Экологический марафон стоит того, дабы проснуться в субботу ни свет ни заря. «Получаем большое удовольствие». Белорусы рассказывают, почему для них важно поучаствовать в акции «Неделя леса»

Леса в Беларуси – это практически 40 % всей территории. Но сегодня главный акцент на Пуховичском районе – именно здесь руководством Минлесхоза дан старт акции «Неделя леса – 2021».

Для каждого свой мотив, но цель на финише едина – озеленить.

Мария Юцевич, консультант управления Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Мы работаем в Министерстве лесного хозяйства. Понятно, что мы его служащие, поэтому большее время работы с компьютером, с документами. И выехать просто в лес, посадить. Тем более мы – управление лесного хозяйства – за это отвечаем. Например, я отвечаю за выращивание посадочного материала. Мне самой интересно: какой посадочный, как мы садим. С большим удовольствием мы участвуем каждый год в обязательном порядке.

Природа, кислород – это хорошее дело, очень хорошее. Это кто не бывал, допустим, я говорил уже: в пустыне, в горах где-то, а потом в Беларусь приезжаешь – как рай, зелень везде.

Людмила Сороколет, начальник отдела информатизации Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Хорошая атмосфера чувствуется. Она такая вот заряженная, что народ хочет и работать, и садить. Все с добром. Поэтому надеемся, что вырастет. В предыдущие года, когда мы садили, ездили проверяли – всхожести большой процент.

И это отнюдь не для галочки – прежде всего для себя. Как ведется, построить дом, посадить дерево и вырастить сына. У семьи Бондаревич все идет по плану. Почти...

Виталий Бондаревич, начальник отдела реализации лесопродукции Министерства лесного хозяйства Беларуси:

У меня дочка. Какая разница – сын или дочка, все равно галочки эти надо ставить. Дерево посадили, вроде бы квартира есть, осталось вырастить достойно, чтобы в жизни тоже понимала, что лес – это наши легкие и, в принципе, от этого зависит не только урбанизация и жизнь в городе. Выезжать сюда, смотреть, как красиво, когда птицы, когда солнце, когда свежий воздух, и чем отличается от города. Согласитесь – тишина, красиво. «Плуг здесь специальный». Первый замминистра лесного хозяйства показывает, как правильно сажать деревья

По соседству восстанавливают лес на месте бурелома. Что называется, в четыре руки. Активно помогают воспитанники Руденской школы-интерната, лихо справляясь с такой же нагрузкой, как и взрослые.

В качестве благодарности и на память детки получили сувениры.

Алеся Суворова, учащаяся ГУО «Руденская вспомогательная школа-интернат»:

Я не считала, но пять рядов точно посадили, даже шесть. В школе нас учили, нам объясняли, мы даже пробовали в школе садить деревья маленькие.

– То есть вас готовили?

– Да.

– Вам понравилось?

– Конечно.

Петр Синяк, учащийся ГУО «Руденская вспомогательная школа-интернат»:

Мы приехали садить ели, так как природа нуждается в нашей помощи. Ничего сложного, все было очень легко.

В век технологий никуда и без флешмобов. Многие на память сделали фото. Тем более сегодня и дан старт конкурсу.

Условия максимально просты: с вас фотокарточка и, разумеется, поделиться ей у себя на страничке с хештегом «Неделя леса – 2021».

Но главная же память – приехать на это место спустя время и прогуляться возле выросших деревьев, а выросших-то благодаря личному вкладу каждого из участников акции.

Кристина Федорович, корреспондент:

Позаботиться о природе вместе. Наша съемочная группа также не осталась в стороне. Для меня это уже стало ежегодной традицией.