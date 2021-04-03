«Плуг здесь специальный». Первый замминистра лесного хозяйства показывает, как правильно сажать деревья

Новости Беларуси. Сделать страну еще зеленее вместе. «Неделя леса» стартовала в Беларуси. Экологический марафон проходит уже в 14-й раз. Нынешнюю кампанию приурочили к Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сделать страну еще зеленее вместе. «Неделя леса» стартовала в Беларуси. Экологический марафон проходит уже в 14-й раз. Нынешнюю кампанию приурочили к Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы. В нашей стране это одно из важнейших национальных богатств. Министерство лесного хозяйства постоянно проводит работу по увеличению лесных зон.
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Стартовавшая акция – одна из самых масштабных кампаний. Поддержать проект может каждый. Саженцы можно купить самим или взять у лесхозов.
Корреспондент Кристина Федорович провела этот день с пользой.
Не успели оглянуться, а уже и места нет свободного для саженца. И это не взирая на специфику нашей, журналистской, работы – отвлекать от дела во имя интервью. А секрет успеха оказался прост: правильная техника. И как итог – 10 тысяч новых деревьев.
Кристина Федорович, корреспондент:
Наблюдаю: вы очень активно высаживаете. Поделитесь секретом. У меня не с первого раза, допустим, получилось.
Валентин Шатравко, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
Плуг здесь специальный, с почвоуглубителем. То есть посередине здесь на определенную глубину уже прорыта канавка. Для удобства, для облегчения труда мы берем такой прибор, который называется pottiputki.
Закрываем его – вот здесь клювик, он закрытый.
После этого мы опускаем ее в землю для того, чтобы сеянец имел место, куда опуститься.
Нажимаем на этот рычаг – разводится. После этого бросаем и достаем. То есть сеянец у нас в этой лунке, мы его обжимаем.