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«Плуг здесь специальный». Первый замминистра лесного хозяйства показывает, как правильно сажать деревья

03 апреля 2021 16:06
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Новости Беларуси. Сделать страну еще зеленее вместе. «Неделя леса» стартовала в Беларуси. Экологический марафон проходит уже в 14-й раз. Нынешнюю кампанию приурочили к Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Плуг здесь специальный». Первый замминистра лесного хозяйства показывает, как правильно сажать деревья-1

Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы. В нашей стране это одно из важнейших национальных богатств. Министерство лесного хозяйства постоянно проводит работу по увеличению лесных зон.

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«Плуг здесь специальный». Первый замминистра лесного хозяйства показывает, как правильно сажать деревья-4

Стартовавшая акция – одна из самых масштабных кампаний. Поддержать проект может каждый. Саженцы можно купить самим или взять у лесхозов.

Корреспондент Кристина Федорович провела этот день с пользой.

Не успели оглянуться, а уже и места нет свободного для саженца. И это не взирая на специфику нашей, журналистской, работы – отвлекать от дела во имя интервью. А секрет успеха оказался прост: правильная техника. И как итог – 10 тысяч новых деревьев.

Кристина Федорович, корреспондент:
Наблюдаю: вы очень активно высаживаете. Поделитесь секретом. У меня не с первого раза, допустим, получилось.

«Плуг здесь специальный». Первый замминистра лесного хозяйства показывает, как правильно сажать деревья-7

Валентин Шатравко, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
Плуг здесь специальный, с почвоуглубителем. То есть посередине здесь на определенную глубину уже прорыта канавка. Для удобства, для облегчения труда мы берем такой прибор, который называется pottiputki.

«Плуг здесь специальный». Первый замминистра лесного хозяйства показывает, как правильно сажать деревья-10

Закрываем его – вот здесь клювик, он закрытый.

«Плуг здесь специальный». Первый замминистра лесного хозяйства показывает, как правильно сажать деревья-13

После этого мы опускаем ее в землю для того, чтобы сеянец имел место, куда опуститься.

«Плуг здесь специальный». Первый замминистра лесного хозяйства показывает, как правильно сажать деревья-16

Нажимаем на этот рычаг – разводится. После этого бросаем и достаем. То есть сеянец у нас в этой лунке, мы его обжимаем.

# Государственная лесная политика # общество # Кристина Федорович # Валентин Шатравко # Фотофакт

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