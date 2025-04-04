Белоруска разработала уникальный экскурсионный проект по сожжённым во время войны деревням

Чтить бессмертный подвиг и величайшую жертву предков ради нашего мирного будущего. Для белорусов эти слова не пустой звук. В стране развернута масштабная работа по увековечиванию памяти павших в годы Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Установлено более 8 тысяч мемориалов. Их количество постоянно увеличивается – вместе с тем раскрываются новые факты о зверствах нацистов на наших землях. Память о тех событиях хранят и помогают восстанавливать сами белорусы. Жительница Крупского района Ольга Барауля разработала уникальный экскурсионный проект «Сожженная Беларусь». Он предлагает маршрут по местам, где располагались деревни, безжалостно уничтоженные фашистскими карателями. Равнодушными не остаются даже зарубежные гости. Подробности в материале Алины Мычко.

Ольга Барауля, автор проекта «Сожженная Беларусь»:

Мы с вами подходим к памятнику, который в документах сухо называется «Воинское захоронение 5214». На этом месте был совершен расстрел 361 мирного жителя, из 378 жителей деревни. Расстрел происходил на месте колхозной пуни, то есть сеновала. Если вы вот посмотрите туда вдаль, от того леса вот туда далеко, к тому лесу, находилась огромная деревня.

В годы войны эти глухие чащи и топи скрывали партизанские отряды. Лесные воины не давали немцам спокойно спать. Свою злобу нацисты обрушивали на мирных людей. Дирлевангеровцы и французы проливали настоящие кровавые реки. Каратели не знали пощады. Теперь в Узнаже только один дом. Многие другие деревни так и не поднялись из пепла. Вечный огонь памяти о тех жутких событиях бережно хранят местные жители. Рассказать об этом – главная цель проекта Ольги Бараули «Сожженная Беларусь».

Ольга Барауля:

Как гражданка Республики Беларуси, я не могла остаться в стороне темы геноцида белорусского народа. Еще 10 лет назад, В 2015 году, ко мне приехала группа из Франции, и в один из дней у нас выпала экскурсия. Стал вопрос, что показать им здесь на местности, недалеко от моей деревни. И мы решили ознакомить иностранцев с трагедией, с которой столкнулись наши родственники, с которой столкнулся белорусский народ.

Экскурсионный проект получил развитие. Сейчас в программе пять точек. Это лишь малая часть пути, который почти 80 лет назад прошли нацисты. Каждый их шаг пропитан человеческой кровью. Людей мучили, расстреливали, некоторых хоронили живьем. После войны население Крупского района сократилось вчетверо – и до сих пор не восстановилось полностью. До нас дошли воспоминания очевидцев, архивные документы, материалы уголовных дел. Они и легли в основу текста экскурсии «Сожженная Беларусь». Первыми результат оценили зарубежные гости. Ольга Барауля:

Иностранные граждане не знакомы настолько с историей Великой Отечественной войны. И, более того, они не воспринимают, они даже не понимают масштаб трагедии, которая происходила на наших землях. И когда человек, у которого это белое пятно в его восприятии заполняется, это не может оставлять равнодушным. Как правило, в течение последующего дня, до конца экскурсии, люди ходят, переосмысливают и молчат.