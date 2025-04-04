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Латвийские пограничники избили и вытолкнули в Беларусь очередного беженца

04 апреля 2025 17:06
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Новый случай жестокого обращения европейских силовиков с мигрантами. Латвийские пограничники избили и вытолкнули в Беларусь очередного беженца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его обнаружили в Браславском районе.

Латвийские пограничники избили и вытолкнули в Беларусь очередного беженца-2

Потерпевший рассказал, что является гражданином Афганистана. Он шел через Латвию в европейскую страну, однако был остановлен военнослужащими. Они отобрали у него деньги и еду, после чего жестоко избили и сломали ногу. Затем мужчину вытолкали в Беларусь через калитку для животных. Избитый иностранец, не имея возможности передвигаться на ногах, был вынужден ползти по земле в поисках помощи.

Латвийские пограничники избили и вытолкнули в Беларусь очередного беженца-4

Меня задержали пограничники Латвии. Очень сильно избивали, электрошокером били. Потом один из них держал мою ногу и дубинкой ударил.

Пострадавшему белорусской стороной была оказана медицинская помощь. По данному факту Следственным комитетом проводится проверка.

# Граница # Беженцы

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