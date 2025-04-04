Новый случай жестокого обращения европейских силовиков с мигрантами. Латвийские пограничники избили и вытолкнули в Беларусь очередного беженца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его обнаружили в Браславском районе.

Потерпевший рассказал, что является гражданином Афганистана. Он шел через Латвию в европейскую страну, однако был остановлен военнослужащими. Они отобрали у него деньги и еду, после чего жестоко избили и сломали ногу. Затем мужчину вытолкали в Беларусь через калитку для животных. Избитый иностранец, не имея возможности передвигаться на ногах, был вынужден ползти по земле в поисках помощи.