Почему некоторые люди не испытывают ревность? Спросили у психолога

Между прочим, есть пласт людей, который не испытывают ревности, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Классический пример – Осип Брик, тот самый, супруг легендарной музы Маяковского – Лилички. В квартире Бриков собирались художники и поэты, другие представители богемы, и многие были влюблены в Лилю. Практически все. А страстный молодой футурист Владимир Маяковский и вовсе перешел границы: он не мыслил себя без Лили, она не мыслила себя без Осипа, а значит, так тому и быть: и они стали жить вместе, втроем. При этом никогда Брик не ревновал жену! И это тоже объяснимо.