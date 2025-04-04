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Почему некоторые люди не испытывают ревность? Спросили у психолога

04 апреля 2025 17:09
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Между прочим, есть пласт людей, который не испытывают ревности, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Классический пример – Осип Брик, тот самый, супруг легендарной музы Маяковского – Лилички. В квартире Бриков собирались художники и поэты, другие представители богемы, и многие были влюблены в Лилю. Практически все. А страстный молодой футурист Владимир Маяковский и вовсе перешел границы: он не мыслил себя без Лили, она не мыслила себя без Осипа, а значит, так тому и быть: и они стали жить вместе, втроем. При этом никогда Брик не ревновал жену! И это тоже объяснимо.

Почему некоторые люди не испытывают ревность? Спросили у психолога-2

Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:
Есть люди, которые вообще не ревнуют и, в принципе, понимают, что все может произойти, спокойно к этому относятся и, исходя из позиции, что, если мы боимся чего-то, мы это притягиваем, относятся к этому немножечко по-другому. Это люди с высокой самооценкой, с понимаем «я», себя, поэтому вопрос ревности, скорее всего, лежит в детской травматизации, в самооценке, в понимании, в окружении и в том опыте, который человек видел в течение своей жизни.

Подробности в видео.

# Семья # Брак и семья # Виктория Протас

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