Лукашенко о громкой победе «Динамо» над ЦСКА: во втором периоде начали уже одной рукой играть!

Спорт 4 апреля стал ключевой на встрече у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государство тратит колоссальные средства на спорт и, разумеется, ожидает соответствующий результат. Причем он нужен и от атлетов, и от спортивных функционеров. Каждый вложенный рубль должен себя оправдывать и приносить дивиденды. Такова четкая позиция Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Рано еще, очень-очень рано. Мы с тобой немножко разбираемся в хоккее, поэтому то, что было вчера, это атипично для минского «Динамо». Они умеют как сыграть отлично – и на завтра провалиться. Поэтому посмотрим, что будет завтра. Но то, что благородно в третьем периоде поступили, да и ЦСКА молодцы – они не ломились в открытую дверь, не старались там с нуля уйти. А мы не старались добить, забить. Хотя в перерыве ты от меня немножко получил, когда вы во втором периоде начали уже одной рукой играть – это недопустимо. Вот, великие спортсмены сидят, ты спроси у них. Если положено грести двумя веслами, надо грести двумя. А они уже начали во втором периоде разводить, одной рукой клюшкой играть.