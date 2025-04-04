Как учуять измену, если фактов нет? Эксперт назвала несколько способов

Специалисты подтверждают: учуять измену, не зная о ней, можно! Об этом рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Специалисты подтверждают: учуять измену, не зная о ней, можно! Об этом рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Светлана Пашкевич, заведующий Центром мозга Института физиологии НАН Беларуси:
Если партнер в период, когда он наиболее активно не просто встречается, но изменяет своему основному партнеру, то, соответственно, по сигналам иммунной системы, по привычкам, по словам, по взглядам, по поведению достаточно просто можно вычислить, что человек что-то приобрел постороннее, и это будет вызывать тревожность.
Светлана Пашкевич:
Известно, что узнавание «свой – чужой» происходит и по определенным запахам, которые мы выделяем при своей жизнедеятельности. Это и во время определенных повышений температуры, например, потливости или при волнении. Здесь уже, конечно, будут выделяться прежде всего гормоны, но если мужчина где-то уже реализовал свою влюбленность и в таком опустошенном состоянии возвращается в семейное гнездо, то, конечно, женщина это почувствует сразу.
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