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Кадры военной хроники и интервью экспертов. Чем уникален фильм «Ржев. 500 дней в огне»?

17 марта 2021 10:33
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Новости Беларуси. В связи с ограничениями на YouTube телеканал «БелРос» увеличил количество показов документального фильма «Ржев. 500 дней в огне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эфир также выйдет история создания ленты.

Кадры военной хроники и интервью экспертов. Чем уникален фильм «Ржев. 500 дней в огне»?-1

Кроме того, сейчас идут переговоры о ее трансляции на других телеканалах. Предполагается, что уникальные кадры военной хроники, интервью экспертов, комментарии историков и, конечно, самое ценное – живые воспоминания участников битвы – увидят зрители центральных телеканалов Беларуси и России. Известно, что Белорусский союз журналистов покажет «Ржев» и другие яркие исторические ленты в рамках открытых дискуссионных показов в нашей стране.  

«Изначально хотел сделать деда своего, он прошёл всю войну». Какую личную память хранит образ памятника советского солдата подо Ржевом? Читайте здесь.  

# История # общество # Виктория Ходосок # Фотофакт

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