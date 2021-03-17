Кадры военной хроники и интервью экспертов. Чем уникален фильм «Ржев. 500 дней в огне»?

Новости Беларуси. В связи с ограничениями на YouTube телеканал «БелРос» увеличил количество показов документального фильма «Ржев. 500 дней в огне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эфир также выйдет история создания ленты.

Кроме того, сейчас идут переговоры о ее трансляции на других телеканалах. Предполагается, что уникальные кадры военной хроники, интервью экспертов, комментарии историков и, конечно, самое ценное – живые воспоминания участников битвы – увидят зрители центральных телеканалов Беларуси и России. Известно, что Белорусский союз журналистов покажет «Ржев» и другие яркие исторические ленты в рамках открытых дискуссионных показов в нашей стране.