Эти правила должны установить родители своим детям для безопасного нахождения в интернете. Рассказывает психолог

Современные дети сидят в телефоне практически с пеленок: играют в игры и смотрят видео, позже заводят странички в социальных сетях. И с возрастом ребенок погружается во Всемирную паутину все больше – такое обстоятельство вызывает опасение у многих родителей.

Галина Швец, детский психолог:

Родители должны знать, с кем он общается, какой контент он просматривает. Дальше мы ставим правило, мы разговариваем с ребенком и говорим, сколько времени он должен быть в социальных сетях, в играх, что можно смотреть, что нельзя.

Всемирная паутина стала онлайн-версией привычной улицы. В интернете, так же как и во дворе, нельзя общаться с незнакомцами – это важно детям объяснить. А вот родительские жесткие запреты вряд ли будут эффективны, нужен диалог. Идеально, если у родителей и детей доверительные близкие отношения. Галина Швец:

Когда уже сформированы такие отношения, ребенок уже будет сам приходить и рассказывать, с кем он общается в социальных сетях, с кем он подружился, что интересного увидел, какие игры ему понравились.

В виртуальном мире опасностей сегодня уже даже больше, чем в реальной жизни. Переживать за своего ребенка – обычное дело. Но как определить ту самую грань между заботой и тотальным контролем? Галина Швец:

Вы должны оговорить ребенку, для чего это и что вы делаете, и обязательно скажите о своих чувствах: «я тебя люблю, ты для меня очень дорог, и я должна быть уверена, что с тобой все хорошо».

Минчанка Наталья работает удаленно, поэтому за сыном следит тщательно. Есть возможность контролировать и время, проведенное в сети. Наталья Сосновская:

Пока сам за временем не следит, поэтому даже в будний день он сидит в интернете недолго, потому что очень много уроков, у нас секции, кружки, дополнительные занятия, поэтому он может час-два сидит в выходной день, а в будний – полчаса, не больше.

Хобби, кружки и спортивные секции – отличная альтернатива бесполезно проведенному времени в интернете. Конечно же, без погружения в мировую паутину трудно представить современного школьника, но родители должны четко оговорить время и обсудить допустимый контент.

Галина Швец:

Родители обязаны устанавливать ребенку ограничения при помощи специальных приложений, браузеров, детских режимов.

Приложения по родительскому контролю, отслеживание геолокации – это хорошо, но лучше предупредить об этом детей, объяснив причины такого шага заботой. Это поможет сохранить доверительные отношения. Наталья Сосновская:

Он подключен через мой аккаунт, поэтому все игры, приложения, которые он добавляет к себе в телефон с моего разрешения, я ввожу пароль, только потом мы совместно что-то выбираем, и он добавляет к себе в телефон.