Как бороться с шумными соседями и какой штраф грозит за нарушение тишины?
С первого марта 2021 года вступил в силу обновленный Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. В нем расширена формулировка статьи, касающейся нарушений правил пользования жилыми помещениями, изменены суммы штрафов, а также пересмотрен перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы. Новая версия статьи расписана под номером 22.12 и насчитывает целых пять частей, вместо старых двух.
Александр Костюкевич, юрист:
Если мы столкнулись с ситуацией, когда наши соседи нам оказывают дискомфорт, шумят, что делать? Административная ответственность за такие действия предусмотрена статьей 22.12. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность по части первой. Если мы в первый раз были привлечены к ответственности, мы привлекаемся от двух до десяти базовых величин. Также помним, что в первый раз, так как это административный проступок, нас просто обязаны предупредить.
А вот если вы удостоитесь звания самого шумного соседа дважды за год, приготовьтесь отдать сумму побольше. Повторное нарушение тишины предполагает штраф размером уже от десяти до тридцати базовых величин. И самое, пожалуй, главное нововведение 2021 года: рассматривать дела и составлять протоколы будут органы внутренних дел.
Александр Костюкевич:
Что касается проведения строительных работ, которые создают шум и вибрацию, то их можно проводить только с 9 утра до 19 в рабочие дни. Если будет вибрация, шум в нерабочие, выходные дни либо с 19 до 9 утра – за это будет предусмотрена административная ответственность по части третьей статьи 22.12, которая предусматривает административный штраф на физическое лицо от 4 до 10 базовых величин, на индивидуального предпринимателя либо юридического лица – от 5 до 25 базовых величин.
А вот с вышеупомянутыми нарушителями, как и прежде, будут разбираться обслуживающие жилищные организации. Бывает и так, что надоедливый шум мало назвать легким дискомфортом. Раздражающий грохот и постоянная вибрация наносят непоправимый вред здоровью человека.
Александр Костюкевич:
Если мы рассматриваем жилое помещение, то уровень шума с 23 до 7 утра не должен превышать 45 дБ, в другое время – 55 дБ. Если касается придомовой территории, то уровень шума с 23 до 7 утра не должен превышать 60 дБ, а в другое время – 70 дБ.
Доказать факт превышения нормы уровня шума в жилом помещении может экспертиза. Обращаться за помощью в критических ситуациях юристы советуют в центры гигиены и эпидемиологии своих районов.