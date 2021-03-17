Как бороться с шумными соседями и какой штраф грозит за нарушение тишины?

С первого марта 2021 года вступил в силу обновленный Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. В нем расширена формулировка статьи, касающейся нарушений правил пользования жилыми помещениями, изменены суммы штрафов, а также пересмотрен перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы. Новая версия статьи расписана под номером 22.12 и насчитывает целых пять частей, вместо старых двух.

Александр Костюкевич, юрист:

Если мы столкнулись с ситуацией, когда наши соседи нам оказывают дискомфорт, шумят, что делать? Административная ответственность за такие действия предусмотрена статьей 22.12. За такое нарушение предусмотрена административная ответственность по части первой. Если мы в первый раз были привлечены к ответственности, мы привлекаемся от двух до десяти базовых величин. Также помним, что в первый раз, так как это административный проступок, нас просто обязаны предупредить.