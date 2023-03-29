Владимир Гусаков: наш потенциал позволяет не уступать лучшим зарубежным разработкам

Научная кооперация Союзного государства. Пленарное заседание Конгресса молодых ученых Беларуси и России сегодня, 27 марта, проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Научная кооперация Союзного государства. Пленарное заседание Конгресса молодых ученых Беларуси и России сегодня, 27 марта, проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инициаторами его проведения стали главы двух стран. Наука – опора государства для создания сильной экономики. В нынешних условиях именно молодым ученым предстоит решать важнейшие задачи по защите наших национальных интересов. Это отметил Александр Лукашенко в своем послании к участникам.
Насыщенная программа сегодняшнего заседания охватывает широкий круг вопросов. В центре внимания – физика и искусственный интеллект, современные биотехнологии, медицина и фармацевтика, а также гуманитарные науки и инновации для АПК. В числе участников встречи около 500 молодых исследователей научных организаций и вузов Беларуси и России.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Сейчас ставится задача, чтобы мы имели конкретные знаковые результаты для обеих стран в разных сферах. И мы имеем потенциалы, и они позволяют не отставать и не уступать лучшим зарубежным разработкам.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Союзному договору больше 20 лет. Решение глав государств о принятии 28 программ союзного взаимодействия от ноября 2021 года было принято до этого бешеного санкционного давления. Это фундамент нашего развития. И те разговоры на пленарном заседании, секционных столах это еще раз подтверждают. Фармацевтика, космос, высокие технологии, агросектор, гуманитарные науки – десятки направлений. Это еще фундамент сверх тех позиций, тех людей, кто на десятилетия определяет будущее российской и белорусской науки.
Ожидается, что Конгресс внесет весомый вклад в дальнейшее развитие научно-технического и инновационного сотрудничества двух стран. Планируется, что этот форум станет постоянно действующей площадкой для дискуссий молодых ученых Беларуси и России.
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