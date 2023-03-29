Владимир Гусаков: наш потенциал позволяет не уступать лучшим зарубежным разработкам

Научная кооперация Союзного государства. Пленарное заседание Конгресса молодых ученых Беларуси и России сегодня, 27 марта, проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициаторами его проведения стали главы двух стран. Наука – опора государства для создания сильной экономики. В нынешних условиях именно молодым ученым предстоит решать важнейшие задачи по защите наших национальных интересов. Это отметил Александр Лукашенко в своем послании к участникам. Насыщенная программа сегодняшнего заседания охватывает широкий круг вопросов. В центре внимания – физика и искусственный интеллект, современные биотехнологии, медицина и фармацевтика, а также гуманитарные науки и инновации для АПК. В числе участников встречи около 500 молодых исследователей научных организаций и вузов Беларуси и России.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Сейчас ставится задача, чтобы мы имели конкретные знаковые результаты для обеих стран в разных сферах. И мы имеем потенциалы, и они позволяют не отставать и не уступать лучшим зарубежным разработкам.