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Владимир Гусаков: наш потенциал позволяет не уступать лучшим зарубежным разработкам

29 марта 2023 11:39
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Научная кооперация Союзного государства. Пленарное заседание Конгресса молодых ученых Беларуси и России сегодня, 27 марта, проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гусаков: наш потенциал позволяет не уступать лучшим зарубежным разработкам-1

Инициаторами его проведения стали главы двух стран. Наука – опора государства для создания сильной экономики. В нынешних условиях именно молодым ученым предстоит решать важнейшие задачи по защите наших национальных интересов. Это отметил Александр Лукашенко в своем послании к участникам.

Насыщенная программа сегодняшнего заседания охватывает широкий круг вопросов. В центре внимания – физика и искусственный интеллект, современные биотехнологии, медицина и фармацевтика, а также гуманитарные науки и инновации для АПК. В числе участников встречи около 500 молодых исследователей научных организаций и вузов Беларуси и России.

Владимир Гусаков: наш потенциал позволяет не уступать лучшим зарубежным разработкам-4

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Сейчас ставится задача, чтобы мы имели конкретные знаковые результаты для обеих стран в разных сферах. И мы имеем потенциалы, и они позволяют не отставать и не уступать лучшим зарубежным разработкам.

Владимир Гусаков: наш потенциал позволяет не уступать лучшим зарубежным разработкам-7

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Союзному договору больше 20 лет. Решение глав государств о принятии 28 программ союзного взаимодействия от ноября 2021 года было принято до этого бешеного санкционного давления. Это фундамент нашего развития. И те разговоры на пленарном заседании, секционных столах это еще раз подтверждают. Фармацевтика, космос, высокие технологии, агросектор, гуманитарные науки – десятки направлений. Это еще фундамент сверх тех позиций, тех людей, кто на десятилетия определяет будущее российской и белорусской науки.

Ожидается, что Конгресс внесет весомый вклад в дальнейшее развитие научно-технического и инновационного сотрудничества двух стран. Планируется, что этот форум станет постоянно действующей площадкой для дискуссий молодых ученых Беларуси и России.

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# Ученые # общество # Владимир Гусаков # Дмитрий Мезенцев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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