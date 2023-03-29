Чего белорусы ждут от Послания Президента? Спросили прямо на улице

Новости Беларуси. Главным политическим событием не только ближайших семи дней, но и года, безусловно, станет Послание Президента. Уже в эту пятницу, 31 марта, во Дворце Республики Александр Лукашенко обратится к белорусскому народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе приглашенных – высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители госорганов, средств массовой информации, представители дипкорпуса – всего более 2,5 тысячи человек. Ожидается также, что Президент ответит на вопросы присутствующих.

Что должно прозвучать в Послании? Какие судьбоносные решения будут приняты? Ответы на какие вопросы от Президента ждут простые белорусы? Наши корреспонденты пообщались с жителями регионов.

Уверен, что Президент нашей страны придаст всем очередной импульс для созидания, чтобы активно включались все в работу на благо развития страны, экономики. Работать на своим местах достойно и как положено – с полной отдачей, также развивать ту территорию, где он находится, проявлять инициативу и делать все, чтобы наша страна развивалась.

Меня больше всего волнуют вопросы жилищно-коммунального хозяйства. В первую очередь благоустройство города, своевременная уборка. А что в мире происходит? Война – всегда плохо. Любому человеку, поколению нужен мир, чтобы рожать детей, воспитывать их.

Это самая актуальная тема – защита нашей Родины. Я бы отчисляла даже с пенсии деньги в Фонд мира.

Мир во всем мире и мир в нашей стране, потому что тоже какие-то опасные моменты существуют. И не хочется, чтобы наше спокойствие нарушали.