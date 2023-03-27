Владимир Гракун: почему у нас не покупается продукция овощная и так далее? Заявок нет торговых сетей!

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Я хочу сказать, что семена НПЦ по картофелеводству, овощеводству, плодоводству все правильно, про институт, что вы говорите, это не говорит о том, что нет института, они просто делают слияние, как я пониманию. Это центр берет главенствование над тремя институтами, которые входят в его состав. Может, с одной стороны, это и правильно. Что касается еще семян, у нас есть система сортсемовощ, которые тоже под заказ. Мы говорили о том, почему у нас не покупается продукция овощная и так далее, что не можем сбыть. Почему, заявок нет торговых сетей. Также заявки были производителей овощных семян для того, чтобы произвести вам семена, заключены договоры, а вам их не сделали. Поэтому, я думаю, здесь поработаем под заявки, потому что по основным культурам, которые я называл, – зерновые, картофель, кукуруза. Кукурузу мы закрываем практически 70 % своими семенами, которые есть. Ежегодно составляются заявки на производство семян и, соответственно, они на контроле Академии наук, идет поставка на элитхозы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я, насколько понимаю, что во многом, есть сила определенного маркетинга. Я прекрасно понимаю, что фермер хочет посадить конкретные сорта картошки. Но если у нас действительно ее хватает, может быть, под заказ, может быть, не под заказ. Я про семена почему спросил, не потому, что мне хочется укусить или сказать, что семян нет. Потому что семена – это как бы такой же самый санкционный продукт, который нам не поставляют, как технику какую-то. Мы точно знаем, что семена часто приходили из-за границы. Если мы говорим, что мы обеспечены семенами, здесь та же самая история, возможно, нам нужно для этого время, возможно, нам нужна для этого компетенция наших научных работников для того, чтобы довести семена до того количества, которое будет необходимо всем и до качества. Я просто прекрасно это понимаю, потому что мы в таком сложном времени. Вот слушаешь российские новости и там говорят: семян нет.

Алена Сырова:

У них сейчас, кстати, тоже решили ограничить ввоз.

Кирилл Казаков:

Или вот вторая история. Например, не хватает специальной сыворотки, которая делает йогурты. Вот у нас с этой штукой все хорошо? Надеемся, что будет все хорошо.