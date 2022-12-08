«Зритель не может уйти без слёз». Что особенного в премьерной постановке борисовского театра?

Новости Беларуси. Что такое народный театр и какие в нем актеры? Каково театральное искусство не в столице? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, как служители театра совмещают обычную работу и выступления на сцене. Кроме того, познакомимся с победителями областного конкурса «Березинская рампа» и сами выйдем на сцену в постановке любительского коллектива «Відарыс». Новую комедию «Миссис Сэвидж» поставили всего за четыре месяца.

Игорь Куницкий, руководитель народного драматического театра «Відарыс»:

Пьеса Джона Патрика «Странная миссис Сэвидж». В спектакле акцент мы поставили, не уходя во время 1950-х. Пьеса в 1950-х была написана. Потом она шла по Советскому Союзу, здесь ее сейчас берут. Спектакль называется «В главной роли Этель П. Сэвидж». То есть одна из фраз главной героини.

Чтобы приоткрыть все тайны народной премьеры, познакомимся с главной героиней – Зоей Михайловной Михалькевич. Ее жизнь делится на две половины. Первая часть дня проходит в коллективе Дворца культуры, а остальная часть – в школе № 7. Тут у Зои Михайловны свой собственный образцовый театр.

Зоя Михалькевич, актриса народного драматического театра «Відарыс»:

Я по профессии человек театра. Режиссер, и даже у меня есть актерское образование, но это было очень давно. Муж у меня военнослужащий, и мы поехали по гарнизонам, по всему бывшему Советскому Союзу. Поэтому в театре я не работала, работала на телевидении. На Дальнем Востоке на краевом телевидении диктором работала. А так уже много лет, более 25 лет, я работаю в этой школе. Школа с эстетической направленностью. И здесь театральная направленность есть. Мне очень нравится. У меня есть выпускники – это моя гордость и гордость нашей школы. Профессиональные режиссеры, актеры. Так что, наверное, труд не напрасен. В театре городском это для меня как самообразование. Мои ученики мне не могут сказать: «Вот вы с нами работаете, репетируете, а если бы вам так…» Они так не могут сказать, потому что я делаю все, что делают они. И тоже играю, у меня тоже есть режиссер. То есть я не забываю свою профессию. Про спектакль Зоя Михайловна рассказывает с блеском в глазах. Получился интересный опыт даже для такого опытного актера.

Зоя Михалькевич:

Я даже не сразу согласилась, когда мне предложили эту роль. Потому что я параллельно репетирую моноспектакль. И, наверное, это физически даже непросто. Но я прочитала пьесу один раз, прочитала ее другой раз. Это очень интересно. Очень много есть во мне того, что есть в моей героине. А еще больше того, чего во мне нет. Знаете, как интересно прикоснуться к чему-то новому, другому? Героиня моих лет, очень обеспеченная. После смерти мужа все состояние перешло к ней, и она организовала благотворительное общество. Ее приемные дети не поняли, они считали, что это может сделать только человек ненормальный. Таким образом она оказалась в клинике для душевнобольных. И вот там она поняла, что именно здесь самый здоровый мир, а не в мире здоровых людей. Потому что она увидела, как там щадят друг друга, как там оберегают друг друга, как они понимают друг друга, любят друг друга. Она не захотела оттуда уезжать. И спектакль заканчивается на такой щемящей ноте, что зритель не может уйти без слез, что и было на нашем спектакле. Тем более спектакль еще не обкатанный, он только-только, свежеиспеченный. Поэтому это все будет нарабатываться, конечно же. Удачный выбор репертуара, я считаю. Так приятно работалось, такие партнеры все замечательные. Ни одного человека равнодушного нет. В общем, это и объединяет народный театр. В школе у актрисы тоже множество задач. Ежедневно юные таланты, начиная с первого класса, посещают ее занятия. Учатся работать со своим телом и голосом, а самое главное – оттачивают в себе уверенность перед зрителем.

Зоя Михалькевич:

Такой цели – вырастить их профессионалами или актерами – у меня совершенно нет. Просто дети, может быть, это напыщенно и пафосно, я другого слова просто сейчас не подберу, они действительно более гармоничны, они видят мир по-другому. Даже по коридорам школы идут театралы – это сразу видно. Это осаночка, они умеют прекрасно излагать свои мысли, они умеют говорить, анализировать умеют. Как-то я прочитала, что психологи утверждают, что люди, не занимающиеся творчеством и искусством, различают 300 оттенков цветов, а люди, занимающиеся искусством, – 700. То есть насколько мир они видят по-другому, поэтому они более эрудированные. И это интересно. Это им очень интересно, это интересно их родителям, что они здесь. И потом как результат – как это интересно, когда выходит спектакль. И если он особенно удался, если они получают за это награды, дипломы. Это стимул работать дальше.