Как притянуть деньги и удачу на 2023 год? Рассказала астролог

На смену хищному Тигру приходит спокойный, дружелюбный зверь. Год Кролика считается самым счастливым в восточном календаре. Он принесет стабильность и спокойствие как в семье, так и в работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Какие они – символы наступающего года? Рассказала кроликовод. Подробности здесь.
Ольга Бочкова, астролог:
По китайскому календарю это год Черного Водяного Кролика, по вьетнамскому – год Кота. Сразу мы понимаем, что это не хищники, это домовитые животные, спокойные. Соответственно, год тоже предвещает образование семьи. Будет много активности, будет много проявляться лидерства. В семье, политике – везде. Мы будем больше чувствовать прилив сил, энергии. А вот с мая и до конца года все будет намного спокойнее и уравновешеннее.
Чтобы задобрить ушастого, достаточно повесить на елку игрушку в виде кролика или поставить статуэтку, чтобы точно поймать удачу за хвост.
Ольга Бочкова:
Может быть, какой-то амулет подобрать. Можно купить статуэтку кролика в золотом цвете. Есть такие статуэтки, где кролик стоит лапками на монетках. Это предвещает богатство, успех, удачу.
«Скорее всего, будет зарождаться много семей». Астролог рассказала, что готовит грядущий год Кролика. Подробнее здесь.
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