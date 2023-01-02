Прямой эфир

Как притянуть деньги и удачу на 2023 год? Рассказала астролог

02 января 2023 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На смену хищному Тигру приходит спокойный, дружелюбный зверь. Год Кролика считается самым счастливым в восточном календаре. Он принесет стабильность и спокойствие как в семье, так и в работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие они – символы наступающего года? Рассказала кроликовод. Подробности здесь

Как притянуть деньги и удачу на 2023 год? Рассказала астролог-1

Ольга Бочкова, астролог:
По китайскому календарю это год Черного Водяного Кролика, по вьетнамскому – год Кота. Сразу мы понимаем, что это не хищники, это домовитые животные, спокойные. Соответственно, год тоже предвещает образование семьи. Будет много активности, будет много проявляться лидерства. В семье, политике – везде. Мы будем больше чувствовать прилив сил, энергии. А вот с мая и до конца года все будет намного спокойнее и уравновешеннее.

Чтобы задобрить ушастого, достаточно повесить на елку игрушку в виде кролика или поставить статуэтку, чтобы точно поймать удачу за хвост.

Как притянуть деньги и удачу на 2023 год? Рассказала астролог-4

Ольга Бочкова:
Может быть, какой-то амулет подобрать. Можно купить статуэтку кролика в золотом цвете. Есть такие статуэтки, где кролик стоит лапками на монетках. Это предвещает богатство, успех, удачу.

«Скорее всего, будет зарождаться много семей». Астролог рассказала, что готовит грядущий год Кролика. Подробнее здесь

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Новый год # общество # Ольга Бочкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На 3 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
02 января 2023 10:42

На 3 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

«Важно выбирать безопасную скорость». О правилах езды в зимнюю непогоду напоминает ГАИ
02 января 2023 10:40

«Важно выбирать безопасную скорость». О правилах езды в зимнюю непогоду напоминает ГАИ

«Все хотят попасть именно к нам». Как проводят время гости в поместье беловежского Деда Мороза?
02 января 2023 10:10

«Все хотят попасть именно к нам». Как проводят время гости в поместье беловежского Деда Мороза?