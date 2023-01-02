Как притянуть деньги и удачу на 2023 год? Рассказала астролог

На смену хищному Тигру приходит спокойный, дружелюбный зверь. Год Кролика считается самым счастливым в восточном календаре. Он принесет стабильность и спокойствие как в семье, так и в работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Бочкова, астролог:

По китайскому календарю это год Черного Водяного Кролика, по вьетнамскому – год Кота. Сразу мы понимаем, что это не хищники, это домовитые животные, спокойные. Соответственно, год тоже предвещает образование семьи. Будет много активности, будет много проявляться лидерства. В семье, политике – везде. Мы будем больше чувствовать прилив сил, энергии. А вот с мая и до конца года все будет намного спокойнее и уравновешеннее.

Чтобы задобрить ушастого, достаточно повесить на елку игрушку в виде кролика или поставить статуэтку, чтобы точно поймать удачу за хвост.