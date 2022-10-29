Конь Рыжик – звезда в Нидерландах. Посмотрите на тарпана, у которого есть своя фанбаза

Новости Беларуси. Знакомство с дикой природой в программе «Центральный регион» на СТВ. Кто такие тарпаны и где они проживают? Узнали, чем дикие лошади отличаются от домашних, и попробуем прикоснуться к истории. Также научились правилам поведения с жеребцами и прошли мастер-класс по верховой езде.

Влада Родовская, корреспондент: Сами лошади не совсем дикие в своем привычном понимании. Человека они не боятся, но прикоснуться к себе не дадут. Но есть исключения – этот красавчик погладиться не против. Вообще, рыжик имеет даже свою фанбазу в Нидерландах.

Здесь Рыжик – единственный такой жеребец, который не боится людской ласки. В Нидерландах его должны были отправить на бойню. Но сейчас у этого тарпана новая жизнь и толпа заграничных фанатов, которая до сих пор следит за его здоровьем.

Кстати, Рыжик по характеру заядлый холостяк. Но то ли белорусский климат, то ли большое количество сородичей вокруг – и вот появился сын, который и вовсе первый идет к рукам. Очень нежный зверь.

Они отличаются. Такие большие, но это еще жеребенок. А сколько ему?