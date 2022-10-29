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Конь Рыжик – звезда в Нидерландах. Посмотрите на тарпана, у которого есть своя фанбаза

29 октября 2022 13:16
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Новости Беларуси. Знакомство с дикой природой в программе «Центральный регион» на СТВ. Кто такие тарпаны и где они проживают? Узнали, чем дикие лошади отличаются от домашних, и попробуем прикоснуться к истории. Также научились правилам поведения с жеребцами и прошли мастер-класс по верховой езде.

Конь Рыжик – звезда в Нидерландах. Посмотрите на тарпана, у которого есть своя фанбаза-1

Влада Родовская, корреспондент:
Сами лошади не совсем дикие в своем привычном понимании. Человека они не боятся, но прикоснуться к себе не дадут. Но есть исключения – этот красавчик погладиться не против. Вообще, рыжик имеет даже свою фанбазу в Нидерландах.

Конь Рыжик – звезда в Нидерландах. Посмотрите на тарпана, у которого есть своя фанбаза-4

Здесь Рыжик – единственный такой жеребец, который не боится людской ласки. В Нидерландах его должны были отправить на бойню. Но сейчас у этого тарпана новая жизнь и толпа заграничных фанатов, которая до сих пор следит за его здоровьем.

Конь Рыжик – звезда в Нидерландах. Посмотрите на тарпана, у которого есть своя фанбаза-7

Кстати, Рыжик по характеру заядлый холостяк. Но то ли белорусский климат, то ли большое количество сородичей вокруг – и вот появился сын, который и вовсе первый идет к рукам. Очень нежный зверь.

Они отличаются. Такие большие, но это еще жеребенок. А сколько ему?

Конь Рыжик – звезда в Нидерландах. Посмотрите на тарпана, у которого есть своя фанбаза-10

Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:
Он уже половозрелый жеребец. Ему года три.

Очевидно точно – тарпаны уже влились в дикую природу и заняли особое место в экосистеме. Но то ли еще будет.

«Первая буква имени жеребенка должна быть такой же, как в имени матери». Вот как составляют кличку для лошади – читайте здесь.

# Животные # общество # Влада Родовская # Александр Козорез # Фотофакт

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