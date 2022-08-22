От теста до прилавка. Как пекут хлеб из муки нового урожая?

Новости Беларуси. Минские предприятия приступают к выпуску продукции из муки нового урожая. Ее уже доставляют на хлебозаводы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь она сначала должна отстояться. И уже скоро выпечка начнет поступать на прилавки магазинов. Только на одном из столичных предприятий ежедневно выпускается порядка 55 тонн хлебной продукции. Как создается главный продукт на любом столе, расскажет Влада Родовская.

Хлеб – дело непростое, выпечка – большой процесс. Есть несколько этапов. Все начинается с замеса теста. А, как известно, что посеешь, то и пожнешь. Главное, чтобы была качественная мука. А это и есть то самое зерно. Хороший урожай – хороший хлеб.

Влада Родовская, корреспондент:

Это – основа для будущего каравая. В составе ее все натуральное, наше, белорусское. До того как отправить продукцию в печь, жесткий контроль по разным показателям. Муку основательно проверяют в лаборатории.

Эта лаборатория – сердце хлебозавода. Именно здесь проверяют на качество все составляющие, разрабатывают новинки, которые мы после можем увидеть на прилавках.