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От теста до прилавка. Как пекут хлеб из муки нового урожая?

22 августа 2022 14:44
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Новости Беларуси. Минские предприятия приступают к выпуску продукции из муки нового урожая. Ее уже доставляют на хлебозаводы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь она сначала должна отстояться. И уже скоро выпечка начнет поступать на прилавки магазинов. Только на одном из столичных предприятий ежедневно выпускается порядка 55 тонн хлебной продукции.  

Как создается главный продукт на любом столе, расскажет Влада Родовская.  

От теста до прилавка. Как пекут хлеб из муки нового урожая?-1

Хлеб – дело непростое, выпечка – большой процесс. Есть несколько этапов. Все начинается с замеса теста. А, как известно, что посеешь, то и пожнешь. Главное, чтобы была качественная мука. А это и есть то самое зерно. Хороший урожай – хороший хлеб.  

От теста до прилавка. Как пекут хлеб из муки нового урожая?-4

Влада Родовская, корреспондент:  
Это – основа для будущего каравая. В составе ее все натуральное, наше, белорусское. До того как отправить продукцию в печь, жесткий контроль по разным показателям. Муку основательно проверяют в лаборатории.  

От теста до прилавка. Как пекут хлеб из муки нового урожая?-7

Эта лаборатория – сердце хлебозавода. Именно здесь проверяют на качество все составляющие, разрабатывают новинки, которые мы после можем увидеть на прилавках.  

От теста до прилавка. Как пекут хлеб из муки нового урожая?-10

Татьяна Богуш, начальник производственно-технологической лаборатории хлебозавода:  
Ежедневно все поступающее сырье проходит входной контроль, где работники нашей лаборатории проверяют его по всем показателям качества. Если у нас возникают сомнения, мы сдаем сырье в аккредитованную лабораторию.  

Подробности в видеоматериале.  

# Предприятия Беларуси # общество # Влада Родовская # Татьяна Богуш # Татьяна Долматович # Анатолий Локтыш # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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