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«Культурная программа, совмещённая со спортивной». Как проводят каникулы в лагерях будущие чемпионы?

30 декабря 2022 15:18
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Новости Беларуси. На зимних каникулах для школьников организовано более 300 оздоровительных лагерей по всему центральному региону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Каждый подготовил свою уникальную программу. Так, только в Логойском районе – 13 оздоровительных лагерей.

О зимнем отдыхе школьников в материале нашего корреспондента Влады Родовской.

Нет времени, чтобы скучать. Максимум веселья и пользы. С таким настроением на Логойщине проходят каникулы.

«Культурная программа, совмещённая со спортивной». Как проводят каникулы в лагерях будущие чемпионы?-1

Влада Родовская, корреспондент:
В каждом учреждении своя интересная программа. Спортивные мероприятия, конкурсы и квесты скучать детям точно не приходится.

У ребят из спортивной школы дни наполнены развлечениями. Эта смена отличается особенными активностями: будущие чемпионы тренируются, пробуют на себе новые виды спорта, да и просто здорово проводят время.

«Культурная программа, совмещённая со спортивной». Как проводят каникулы в лагерях будущие чемпионы?-4

Наталья Куделко, директор Логойской спортивной школы:
В этот период мы еще проводим различные мероприятия воспитательной направленности, оздоровительной. Также у нас дети принимают участие в новогодней елке, часть из них. В общем, у нас культурная программа, совмещенная со спортивной.

Подробнее в видеоматериале.

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# Детские лагеря в Беларуси # общество # Наталья Куделко # Влада Родовская # Елизавета Гайшун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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