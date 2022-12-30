«Культурная программа, совмещённая со спортивной». Как проводят каникулы в лагерях будущие чемпионы?
Новости Беларуси. На зимних каникулах для школьников организовано более 300 оздоровительных лагерей по всему центральному региону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Каждый подготовил свою уникальную программу. Так, только в Логойском районе – 13 оздоровительных лагерей.
О зимнем отдыхе школьников в материале нашего корреспондента Влады Родовской.
Нет времени, чтобы скучать. Максимум веселья и пользы. С таким настроением на Логойщине проходят каникулы.
Влада Родовская, корреспондент:
В каждом учреждении – своя интересная программа. Спортивные мероприятия, конкурсы и квесты – скучать детям точно не приходится.
У ребят из спортивной школы дни наполнены развлечениями. Эта смена отличается особенными активностями: будущие чемпионы тренируются, пробуют на себе новые виды спорта, да и просто здорово проводят время.
Наталья Куделко, директор Логойской спортивной школы:
В этот период мы еще проводим различные мероприятия воспитательной направленности, оздоровительной. Также у нас дети принимают участие в новогодней елке, часть из них. В общем, у нас культурная программа, совмещенная со спортивной.
Подробнее в видеоматериале.
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