«Культурная программа, совмещённая со спортивной». Как проводят каникулы в лагерях будущие чемпионы?

Новости Беларуси. На зимних каникулах для школьников организовано более 300 оздоровительных лагерей по всему центральному региону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Каждый подготовил свою уникальную программу. Так, только в Логойском районе – 13 оздоровительных лагерей.

О зимнем отдыхе школьников в материале нашего корреспондента Влады Родовской.

Нет времени, чтобы скучать. Максимум веселья и пользы. С таким настроением на Логойщине проходят каникулы.