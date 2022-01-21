«Вкусняшки тоже могут быть полезными». Почему зимой мы набираем лишний вес и когда нужно начинать худеть к лету?

В холодное время года мы все так или иначе подвержены депрессии. Если декабрь еще полон предновогодних хлопот, то январь и февраль уже нагоняют тоску. Появляется усталость, сонливость, подавленное настроение. Апатия, серость за окном, холодный ветер, мороз – все это начинает раздражать. О причинах возникновения зимней депрессии и как с ней бороться, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Знаете, что вгоняет в депрессию особенно зимой? Это лишние сантиметры на талии. И солнца нет, еще и талия широкая. Инна, почему зимой хочется калорийной пищи, вкусняшек, сладостей? Как все-таки избежать последствий, чтобы потом не встать перед зеркалом и не впасть в уныние от своего внешнего вида?

Инна Рожок, врач-диетолог, нутрициолог:

Обратите внимание, что я стараюсь всегда философию сбалансированного питания продвигать внесезонно. Понятно, что зимой наши продукты в некотором роде теряют питательную ценность – это первое. Потому что все-таки не в сезон созревшие, откуда-то ввозимые и так далее. Но, с другой стороны, мы еще зимой меньше двигаемся, правильно? Мы более ленивые, в плед укутаться – и уже хорошо. А калорийность никто не отменял. И если мы едим то же количество еды, а еще, если она потеряла питательные ценности, значит мы – хочешь не хочешь – съедаем больше. Мы будем с вами набирать лишний вес, естественно. И потом весной в панике идти искать тонкую талию. Это правда. На самом деле для этого нужно всегда соблюдать баланс между белками, жирами, углеводами, потому что это источники калорий. А калории никуда не деваются, кроме как: либо в энергию для поддержания жизнедеятельности, физическую, эмоциональную активность, либо, если этого много, откладываются в жировую ткань, потому что это депо лишних калорий. Жировая ткань – это не что иное, как депо лишней энергии. Все, точка. То есть нам нужно с вами понимать, что зимой точно так же нужно соблюдать БЖУ, с учетом сезона, количества, активностей и так далее. Очень важно – потому что БЖУ-то мы посчитаем – витамины, микроэлементы, всякие биофлавоноиды – то, что для иммунитета, обмена веществ и для поддержания других функций, в том числе психоэмоциональных. Ведь нервная система состоит из таких же клеток, нейронов и так далее. Ей нужны ресурсы для строительных функций каких-то. И поэтому здесь важно, чтобы было достаточно не только белков, жиров, углеводов в соотношениях определенных, но и витаминов, микроэлементов.