«Это живой документ, который именно для людей». В Жодино женщины обсудили проект изменений и дополнений Конституции

Новости Беларуси. Патриотическое воспитание, сохранение социальных гарантий и укрепление семейных ценностей. В Жодино обсудили проект изменений и дополнений Конституции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К диалогу во время областного форума «Строим будущее вместе» подключились сотни женщин из всего центрального региона. Учителя, врачи, многодетные мамы, руководители организаций и предприятий – большой разговор о поправках в Основной закон объединил представительниц разных профессий и возрастов. Среди популярных тем – статус Всебелорусского народного собрания, духовная преемственность и связь поколений, а также сохранение исторической памяти. Мама космонавта Олега Новицкого: история у нас своя, и зарубежным гостям нечего в неё лезть и ковыряться. Читайте здесь.

Татьяна Комкова, директор гимназии № 10 Молодечно:

Что касается обновленной Конституции, я считаю ее своевременной и актуальной. Особо важными являются акценты на суверенитет и независимость нашей страны, также на сохранение социальной ориентированности государства, поддержку различных категорий семей. Как представитель системы образования я понимаю нашу миссию – в гражданском и патриотическом воспитании не только учащихся, но и окружающего социума.