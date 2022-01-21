«Это живой документ, который именно для людей». В Жодино женщины обсудили проект изменений и дополнений Конституции

Новости Беларуси. Патриотическое воспитание, сохранение социальных гарантий и укрепление семейных ценностей. В Жодино обсудили проект изменений и дополнений Конституции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Патриотическое воспитание, сохранение социальных гарантий и укрепление семейных ценностей. В Жодино обсудили проект изменений и дополнений Конституции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
К диалогу во время областного форума «Строим будущее вместе» подключились сотни женщин из всего центрального региона. Учителя, врачи, многодетные мамы, руководители организаций и предприятий – большой разговор о поправках в Основной закон объединил представительниц разных профессий и возрастов. Среди популярных тем – статус Всебелорусского народного собрания, духовная преемственность и связь поколений, а также сохранение исторической памяти.
Мама космонавта Олега Новицкого: история у нас своя, и зарубежным гостям нечего в неё лезть и ковыряться. Читайте здесь.
Татьяна Комкова, директор гимназии № 10 Молодечно:
Что касается обновленной Конституции, я считаю ее своевременной и актуальной. Особо важными являются акценты на суверенитет и независимость нашей страны, также на сохранение социальной ориентированности государства, поддержку различных категорий семей. Как представитель системы образования я понимаю нашу миссию – в гражданском и патриотическом воспитании не только учащихся, но и окружающего социума.
Тамара Красовская, председатель Минской областной организации Белорусского союза женщин:
Все понимают сегодня, что за каждым словом, которое прописано в новом, обновленном проекте Конституции, жизнь не только нашей страны, но и жизнь каждого человека. Еще раз подтвердилось, что Конституция – это живой документ, который создан именно для людей и во имя людей. Вот это и есть принцип демократии, когда каждый человек может поучаствовать в обсуждении, внести свое предложение и найти для себя самое главное.