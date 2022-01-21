Тайные любовные интриги и роскошные балы. Что происходило в Несвижском замке при Радзивиллах?

Наследие Радзивиллов, музей-заповедник, золото ЮНЕСКО. На белорусском небосводе Несвижский замок, что Сириус. Появилась крепость к концу XVI века с легкой руки Николая Христофора Радзивилла, он же Сиротка, который вдохновился итальянской архитектурой и пригласил маэстро Джованни Мария Бернардони. По этой жемчужине можно изучать историю. Каждое столетие замок «проливал слезы» и терпел войны, но чудом сохранился для потомков.

Алексей Будник, заведующий сектором «Дворцовый ансамбль» Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

То, что вы сейчас видите, это уже не постройка XVI века. Это работа середины XVIII века, когда в начале XVIII века замок был разрушен шведской армией Карла XII и Радзивиллы восстанавливали его. Радзивиллы жили до 1939 года, и что только здесь не находилось в тот период: и советская школа ДОСААФ, немцы в году оккупации организовали здесь госпиталь люфтваффе – немецких летчиков.

В 2001 году было принято решение организовать здесь музей, а с 2005 года начались профессиональные реставрационные работы. Уникальность Несвижского замка в том, что он находится на полностью рукотворной местности. Пруды, которые его окружают, создавались запрудами на небольшой реке Уша, чтобы поддерживать его обороноспособность, а холм, на котором стоит замок, был насыпан.

С княжеским размахом. Распахнем дверцы в эпоху и прогуляемся по роскошным интерьерам. Более 30 залов с уникальными печами, панелями, выходной пролетит как прекрасное мгновенье. Одна из традиций – разделение центральной части дворца на мужскую и женскую половины. На сильной стороне человечества проходили деловые приемы и переговоры.

Алексей Будник:

Мы находимся в так называемом звездном зале. За мной находится одна из сохранившихся печей. Это печь XIX века с геральдикой Николая Радзивилла Черного – хозяина Несвижа в начале XVI века. Великий политик, он занимал пост канцлера, был вторым человеком в государстве, самое главное – помогал развивать науку. Именно при нем в Несвиже и Бресте появились типографии, которые печатали книги на старобелорусском, старославянских языках.

Черная панна. Имя Барбары Радзивилл, жены польского короля Сигизмунда Августа, овеяно легендами. Якобы ночью по замку бродит ее призрак. Для любителей приключений даже организовали ночной гид. Поговаривали, что мать короля Бона Сфорца люто возненавидела невестку и тайком ее отравила.

Алексей Будник:

Король рано потерял свою возлюбленную. Потом он вызвал алхимиков, которые посулили ему вызвать душу умершей во время спиритического сеанса. Он не сдержал своих чувств, дотронулся до призрака и обрел душу Барбары на вечные скитания. Анастасия Макеева, корреспондент:

Вот так. Тайные интриги.

Промышленные гиганты. Несвижская линия Радзивиллов основала массу мануфактур: налибокское стекло, шелковые Слуцкие пояса, которые пришли к нам из Османской империи и прошли своеобразный ребрендинг. В былые времена золотой зал для торжественных приемов украшали 40 тканых шедевров.

И по сей день здесь блистает сусальное золото – питерские дворцы в миниатюре. В зеркальном коридоре можно увидеть бесконечность. А мы скользим по паркету в белый зал в стиле неоклассицизма. Слышите живую музыку и шорох платьев? В узком кругу семья устраивала балы и приглашала элиту того времени.

Алексей Будник:

Радзивиллов посещали серьезные политики, короли, даже Станислав Август Понятовский – в XVIII веке в этом зале была комната, где жил король. Взрослые люди привозили своих молодых дочерей, сыновей, чтобы познакомить, чтобы свадьба была сыграна с достойным представителем. Когда ночью восходила луна, создавалась романтическая обстановка. Насчет серенад не знаю, но многие предложения здесь делали.

А после музыкальных салонов самое время подкрепиться. Для гостей был каминный зал. Для своих – малый столовый. Только драников в меню не было. Сливки общества могли позволить и ели с аппетитом мясные деликатесы. Сегодня вы не найдете их в ресторанах, большинство животных уже в Красной книге. Здесь подавали губы лося в соусе из хрена, медвежью лапу в сливовой подливе, хвост бобра, фаршированный икрой. Для нас – дичь, тогда – цимус. Причем, если хозяева угостили вас чайком со специями, это был знак расположения. Цена на них была ах как высока.

Алексей Будник:

За моей спиной находятся двери, это маленькая комната, которая называется креденс. В креденсе стояли шкафы, где хранилась посуда. И когда приходили сюда гости, садились за стол, прислуге подавался сигнал, они выносили, сервировали стол и подавали горячую пищу. Пища находилась прямо под нами. На первом этаже под столовым залом была кухня, где готовили. В креденсе был маленький ручной лифт, который позволял поднимать горячую пищу сразу сюда, выносить и угощать гостей.

Большая политика играла главную роль в жизни князей. Пар выпускали на охоте. В Налибокскую пущу приезжал прусский кронпринц Вильгельм и другие высокие особы. Охотничий зал с галерей трофеев был еще одним поводом гордости.

Алексей Будник:

Еще одно из развлечений – бильярдный стол – раритет 1896 года, заказан у американской фирмы Brunswik. Таких столов было всего четыре. К сожалению, Великую Отечественную войну они не пережили. Три были утеряны, скорее всего, немцы вывезли их. Этот стол простоял здесь все годы. Пока был санаторий, на нем играли отдыхающие. И сейчас он прошел реставрацию и занял одно из важных мест в нашей экспозиции.

В рождественских огнях, цветущих вековых аллеях. Несвиж прекрасен в любое время года. В стенах средневекового замка царит волшебство. Национальный музей до пандемии ежегодно посещало около 400 тысяч туристов. И сейчас аншлаг. Единственный выходной – 1 января. А так двери в сказку открыты.