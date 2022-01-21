Белорусский союз женщин отмечает 30-летие со дня основания. Лучших представительниц наградили почётными грамотами

Новости Беларуси. 30 лет добрых дел. Белорусский союз женщин отмечает годовщину со дня основания объединения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В Национальном академическом театре имени Янки Купалы собрались активистки Ленинской районной организации. Для гостей организовали мастер-класс по каллиграфии и праздничный концерт. Лучших представительниц объединения наградили почетными грамотами.

Представительницы БСЖ подвели итоги своей работы и обсудили планы на будущий год. Например, одна из идей – создание интерактивной исторической карты Ленинского района.

Наталья Кучинская, председатель Ленинской районной организации ОО «Белорусский союз женщин»:

Мы участвовали, безусловно, во всех акциях, которые были инициированы и Минской городской, и союзом женщин республики. Посаженные аллеи, мы помогали, кстати, лес сажать – очень здорово и интересно. Мы помогали ребятам, которые находятся в социально опасном положении.

Надежда Лось, председатель клуба старейшин ОО «Белорусский союз женщин»:

Я на протяжении 20 лет с лишним работала ответственным секретарем Минской городской организации. Тогда у нас было больше акций. Теперь у нас больше форумы, политические мероприятия. Мы работаем над тем, чтобы оказывать помощь женщинам в переучивании специальности. Мне всегда нравилось, что наша женщина белорусская – всегда преклонялась. Почему? Потому что она такая мудрая, закаленная, она приходит на помощь тогда, где трудно.