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В Гродненском госуниверситете Александру Лукашенко подарили альбом с гравюрами

20 октября 2018 01:08
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Новости Беларуси. На память о встрече студенты Гродненского университета имени Янки Купалы вручили Александру Лукашенко подарок, который выполнил художник Виктор Литвинюк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненском госуниверситете Александру Лукашенко подарили альбом с гравюрами-1

Художник закончил этот же университет. В альбоме – гравюры исторических личностей, которые жили и работали в Гродненской области. Возможно, через некоторые время в историю региона, страны и даже мира войдут и нынешние студенты.

В Гродненском госуниверситете Александру Лукашенко подарили альбом с гравюрами-4

Больше информации о визите Александра Лукашенко в университет имени Янки Купалы здесь.

# Рабочая поездка Президента # общество # Фотофакт

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