В Гродненском госуниверситете Александру Лукашенко подарили альбом с гравюрами

Новости Беларуси. На память о встрече студенты Гродненского университета имени Янки Купалы вручили Александру Лукашенко подарок, который выполнил художник Виктор Литвинюк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Художник закончил этот же университет. В альбоме – гравюры исторических личностей, которые жили и работали в Гродненской области. Возможно, через некоторые время в историю региона, страны и даже мира войдут и нынешние студенты.