Виталий Уткин о приостановке реадмиссии: в кратчайшие сроки будет применён законодательный механизм

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Почему те обязанности, которые были предусмотрены двусторонними договорами, сейчас должны лечь только на экономику Республики Беларусь, то есть на плечи простого человека? Естественно, в данной ситуации глава государства исполняет в первую очередь свои обязанности по защите прав и законных интересов наших граждан Республики Беларусь. А видя аномальное отношение зарубежных коллег, наших политиков в своих высказываниях и призывах в отношении санкций нашей Республики Беларусь, это вполне как бы международная практика. Сегодня законодательство, в том числе и регламент Палаты представителей, позволяет в кратчайшие сроки принимать те документы, которые не требуют отлагательства. Поэтому в кратчайшие сроки будет применен этот законодательный механизм.