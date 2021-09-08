Виталий Уткин о приостановке реадмиссии: в кратчайшие сроки будет применён законодательный механизм

Новости Беларуси. 8 сентября стало известно, что глава государства внес в парламент проект закона «О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмисии лиц, пребывающих без разрешения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Почему те обязанности, которые были предусмотрены двусторонними договорами, сейчас должны лечь только на экономику Республики Беларусь, то есть на плечи простого человека? Естественно, в данной ситуации глава государства исполняет в первую очередь свои обязанности по защите прав и законных интересов наших граждан Республики Беларусь. А видя аномальное отношение зарубежных коллег, наших политиков в своих высказываниях и призывах в отношении санкций нашей Республики Беларусь, это вполне как бы международная практика. Сегодня законодательство, в том числе и регламент Палаты представителей, позволяет в кратчайшие сроки принимать те документы, которые не требуют отлагательства. Поэтому в кратчайшие сроки будет применен этот законодательный механизм.
Сессия у белорусских парламентариев по плану откроется 2 октября, но есть шанс, что проект закона будет рассмотрен раньше. Впрочем, пока речь идет лишь о приостановке нашего участия в соглашении о реадмиссии. Как только наши партнеры будут готовы взаимодействовать не только на бумаге, но и на практике исполнять все договоренности, ситуация может измениться.
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