Лукашенко заявил, что Беларусь ведет переговоры с США без ущерба для отношений с Россией и Китаем

Народная поддержка, аргументация многовекторности, зависть со стороны коллег и временщики у власти в западных странах. Фрагменты интервью Александр Лукашенко для RT заполнили информационное поле и не только русскоязычного сегмента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время интервью затронули самые острые моменты и в мировой геополитике, и неоднозначные темы для евроазиатского региона. К внешнеполитическому выбору Беларуси особый интерес проявляют разные государства мира, а отношения между Минском и Москвой – тема для спекуляций и для инсинуаций, тем более после активизации диалога Беларуси с Белым домом. Александр Лукашенко емко и откровенно прокомментировал и белорусско-американские переговоры и политику многовекторности.
Лукашенко: Трамп показал всему миру, что США не всемогущи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слушайте, вы всегда и нас, и Украину, и другие постсоветские республики провоцировали против России. Вы всегда провоцировали. И Володя Зеленский что-что, а это знал. Знал, и я тоже знал и знаю сейчас. Слушайте, если в России мне кто-то упрекает, что я веду переговоры с американцами, то я могу им задать вопрос: а вы что, не ведете с американцами диалог? Ведете. Но я веду диалог с американцами не против России, не против Китая. На первой встрече я им сказал: ребята, Россия и Китай это давние наши не просто партнеры, это наши друзья, и, когда вы вводили против нас санкции, американцы и европейцы, Китай и Россия открыли нам дверь и мы за счет этого фактически были спасены. Почему я должен сегодня против них вести какой-то диалог и какую-то политику? Тем более мы юридически с Россией подписали договор о союзничестве. Самый тесный договор. Пытаемся выстроить некое Союзное государство, идем как по тонкому льду, чего-то пытаемся сделать. Что американцы и Запад это не знали? Знали!
И я свято соблюдаю этот договор, поэтому что касается многовекторной политики – она исходит из экономики. Понимаете, мы производим, больше половины производим материальных средств, услуг и продаем на внешних рынках. У нас открытая экономика, поэтому мы вынуждены и свои интересы видеть на Западе, в России, Китае и в Африке. Туда, куда все идут, – и Россия, и американцы. Это наш интерес для того, чтобы, как я вот недавно сказал – жить. Не выживать, а жить. Это наш интерес, он исходит из жизни. За что нас упрекать? Не за что. А реальная политика Запада нам давно известна. Какие бы со мной переговоры Запад не вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут. Я это прекрасно понимаю. Но и в такой ситуации не потому, что я Лукашенко, а потому, что я Президент этой страны, этого белорусского народа. Я вынужден и должен исходить из интересов народа, а не собственных интересов.
Стабильность белорусско-российских отношений основана и на авторитете белорусского лидера. Политическая харизма Александра Лукашенко – предмет критики для западных политиков. Во время интервью ведущий шоу на RT Рик Санчес рассказал о высоком уровне поддержки Президента Беларуси со стороны населения и сравнил цифры электоральной поддержки нашего лидера и западных политиков. Александр Лукашенко ориентирован на интересы государства и запросы общества, а руководители государств западной модели развития зачастую вынуждены считаться с интересами дипстейта – этаким институтом демократии.
Пришли, схватили и ушли! Лукашенко высказался о временщиках у власти и зависти в политике.
Полная версия интервью белорусского лидера телеканалу RT выйдет в эфир 20 апреля. Но уже сейчас высокий интерес даже к его фрагментам. Тизеры тиражируют и социальные медиа и известные информационные агентства и классические издания. Напомним, во время двухчасового интервью обсудили большую сделку между Минском и Вашингтоном, возможную ревность Москвы, предполагаемую встречу Лукашенко и Трампа и дружбу Лукашенко с мировыми лидерами, а так же судьбу ЕС, Ближнего Востока и мира.
Журналист RT Рик Санчес более 40 лет в профессии, отмечен журналистским Оскаром – премией «Эмми», а из-за стремления озвучивать альтернативный взгляд на западный политический мейнстрим, в поисках свободы слова вынужден был переехать в Россию. Его интервью набирают десятки миллионов просмотров.