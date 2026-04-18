Лукашенко заявил, что Беларусь ведет переговоры с США без ущерба для отношений с Россией и Китаем

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Слушайте, вы всегда и нас, и Украину, и другие постсоветские республики провоцировали против России. Вы всегда провоцировали. И Володя Зеленский что-что, а это знал. Знал, и я тоже знал и знаю сейчас. Слушайте, если в России мне кто-то упрекает, что я веду переговоры с американцами, то я могу им задать вопрос: а вы что, не ведете с американцами диалог? Ведете. Но я веду диалог с американцами не против России, не против Китая. На первой встрече я им сказал: ребята, Россия и Китай это давние наши не просто партнеры, это наши друзья, и, когда вы вводили против нас санкции, американцы и европейцы, Китай и Россия открыли нам дверь и мы за счет этого фактически были спасены. Почему я должен сегодня против них вести какой-то диалог и какую-то политику? Тем более мы юридически с Россией подписали договор о союзничестве. Самый тесный договор. Пытаемся выстроить некое Союзное государство, идем как по тонкому льду, чего-то пытаемся сделать. Что американцы и Запад это не знали? Знали!

И я свято соблюдаю этот договор, поэтому что касается многовекторной политики – она исходит из экономики. Понимаете, мы производим, больше половины производим материальных средств, услуг и продаем на внешних рынках. У нас открытая экономика, поэтому мы вынуждены и свои интересы видеть на Западе, в России, Китае и в Африке. Туда, куда все идут, – и Россия, и американцы. Это наш интерес для того, чтобы, как я вот недавно сказал – жить. Не выживать, а жить. Это наш интерес, он исходит из жизни. За что нас упрекать? Не за что. А реальная политика Запада нам давно известна. Какие бы со мной переговоры Запад не вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут. Я это прекрасно понимаю. Но и в такой ситуации не потому, что я Лукашенко, а потому, что я Президент этой страны, этого белорусского народа. Я вынужден и должен исходить из интересов народа, а не собственных интересов.