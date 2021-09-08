Миграционные кризисы характерны для ЕС, и Беларусь в этих миграционных потоках не является исключением – Русакович

Новости Беларуси. 8 сентября стало известно, что глава государства внес в парламент проект закона «О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соглашение о реадмиссии вступило в силу в прошлом июле. Оно же предусматривало финансирование ряда проектов, создание определенной приграничной инфраструктуры, где бы могли, например, размещаться мигранты.
Алена Сырова, СТВ:
Но с тех пор многое изменилось, прежде всего со стороны наших западных партнеров. Неизменной осталась разве что «обязанность» Минска (по крайней мере, Европейский союз так считает) защищать их от нежелательных гостей, при этом неся определенные убытки.
Андрей Русакович, заведующий кафедрой факультета международных отношений БГУ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Дело в том, что многие направления нашего взаимодействия с Евросоюзом, как известно, были приостановлены после августовских событий прошлого года и достаточно резкой реакции Европейского союза на данное событие в Республике Беларусь. Были приостановлены и программы содействия Беларуси, в том числе в плане выполнения Европейским союзом обязательств по договору о реадмиссии. Там часть государств, по имеющейся информации, не предоставила соответствующих финансовых средств. Беларусь, конечно, постоянно обращала внимание европейских коллег на это обстоятельство. И, безусловно, одним из выходов должна быть широкомасштабная консультация по этому вопросу. Поскольку – я подчеркиваю – миграционные кризисы характерны для Европейского союза, в принципе, и на южном направлении, и на восточном. И, в общем-то, Республика Беларусь в этих миграционных потоках не является каким-либо исключением.
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