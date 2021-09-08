Миграционные кризисы характерны для ЕС, и Беларусь в этих миграционных потоках не является исключением – Русакович

Новости Беларуси. 8 сентября стало известно, что глава государства внес в парламент проект закона «О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашение о реадмиссии вступило в силу в прошлом июле. Оно же предусматривало финансирование ряда проектов, создание определенной приграничной инфраструктуры, где бы могли, например, размещаться мигранты.

Алена Сырова, СТВ:

Но с тех пор многое изменилось, прежде всего со стороны наших западных партнеров. Неизменной осталась разве что «обязанность» Минска (по крайней мере, Европейский союз так считает) защищать их от нежелательных гостей, при этом неся определенные убытки.