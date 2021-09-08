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Ответная мера. В парламент поступит законопроект о приостановлении соглашения о реадмиссии с ЕС

08 сентября 2021 14:53
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Новости Беларуси. Законопроект о приостановлении соглашения с ЕС о реадмиссии поступит в парламент по решению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ответная мера. В парламент поступит законопроект о приостановлении соглашения о реадмиссии с ЕС-1

Документ подготовлен правительством и станет ответной мерой на недружественные действия, предпринятые государствами-членами Евросоюза в отношении Беларуси. Напомним, соглашением определялся механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания.

Ответная мера. В парламент поступит законопроект о приостановлении соглашения о реадмиссии с ЕС-4

В ближайшее время соответствующие обязательства нашей страны будут заморожены. Это делается в соответствии с международным правом.

# Беларусь-Евросоюз # Александр Лукашенко # Фотофакт

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