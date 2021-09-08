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В День города метро будет работать по праздничному графику. Что изменится?

08 сентября 2021 17:14
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Новости Беларуси. В День города, 11 сентября, минский метрополитен будет работать по праздничному графику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В День города метро будет работать по праздничному графику. Что изменится?-1

Для удобства пассажиров интервал движения поездов с 6:00 до 00:00 составит всего 5 минут.

В День города метро будет работать по праздничному графику. Что изменится?-4

Все станции откроются в 5:30, а закроются в 00:40. На «Немиге» вплоть до закрытия будут работать все кассы. Чтобы избежать больших очередей, жителям и гостям Минска рекомендуют заранее приобрести жетоны и проездные билеты, а при возможности оплачивать проезд на самих турникетах при помощи бесконтактных устройств.

# Минское метро # общество # Фотофакт

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