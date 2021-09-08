В День города метро будет работать по праздничному графику. Что изменится?

Новости Беларуси. В День города, 11 сентября, минский метрополитен будет работать по праздничному графику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все станции откроются в 5:30, а закроются в 00:40. На «Немиге» вплоть до закрытия будут работать все кассы. Чтобы избежать больших очередей, жителям и гостям Минска рекомендуют заранее приобрести жетоны и проездные билеты, а при возможности оплачивать проезд на самих турникетах при помощи бесконтактных устройств.